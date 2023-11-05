Viral Pengamen Bawa Motor Sport, Warganet Auto Minder

JAKARTA - Seorang pengamen jalanan viral di media sosial lantaran memiliki motor sport. Hal ini pun sontak mendapatkan sorotan dari sejumlah warganet.

Video tersebut diunggah oleh akun X (dulu Twitter) @recehtapisayang, yang memperlihatkan seorang pengamen dengan membawa gitar kecil. Tak lupa terdapat kantung kecil pada ujung gitar untuk menerima uang.

Setelah selesai dengan ‘pekerjaannya’, pengamen tersebut mengambil uang yang ada di kantung kecil dan menghitungnya sambil berjalan. Ia menuju ke pedagang gorengan yang kuat dugaan akan membeli beberapa camilan.

Tapi tidak, pengamen tersebut menunggangi sebuah motor yang terparkir tepat di samping gerobak pedagang gorengan. Itu adalah jenis motor sport yang ditungganginya untuk menuju ke suatu tempat.

Diketahui, itu berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat, di mana pengaman yang menggunakan kaus berwarna hitam dan celana putih itu melakukan pekerjaannya. Aksi tersebut jelas membuat warganet takjub, dan malu karena tidak bisa memiliki motor seperti pengamen itu.

BACA JUGA: Honda Bakal Dirikan Stasiun Penukaran Baterai

“Hebat dia nyimpen duitnya sampe bisa beli motor cakep gitu,” tulis @syifaaaa.

“Itu yang dinamakan kesuksesan musisi jalanan,” kata @dino.

“Positive thinking aja mungkin jadi pengamen cuma freelance,” ujar @maslay.