Tak Mau Kalah dari Produsen China, BMW akan Luncurkan Banyak Model Mobil Listrik

JAKARTA - BMW akan mengembangkan jajaran mobil listrik untuk menjawab tantangan pasar di seluruh dunia. Produsen asal Jerman itu telah menyiapkan sejumlah model yamg akan diluncurkan secara bertahap.

Melansir Carscoops, BMW akan meluncurkan mobil listrik sedan i3, bersamaan dengan sejumlah model SUV, seperti iX3, iX4, dan iX5. Bahkan, masing-masing model disiapkan dalam beberapa varian untuk memanjakan konsumen.

Berdasarkan laporan orang dalam BWM di forum Bimmerpost, BMW i3 dan iX3 generasi terbaru akan tersedia dalam trim 40, 40 xDrive, 50, 50 xDrive, dan M60 xDrive. Sedangkan model iX4 tersedia dalam versi AWD, yakni 40 xDrive, 50 xDrive, dan M60 xDrive.

BMW iX5 generasi terbaru akan ditawarkan dalam dua varian, yakni 50 xDrive dan M70 xDrive. Kabarnya, seluruh model iX akan diproduksi antara Juli 2025 hingga Oktober 2033, dengan peluncuran pertama pada 2026.

Untuk SUV listrik model terbaru akan disematkan beberapa fitur kekinian, seperti interface BMW Panoramic Vision baru, kursi pijat multifungsi, serta eksterior dan interior M khusus untuk barian M xDrive.

BMW juga memproduksi model lain seperti BMW X6 yang kabarnya akan rilis pada 27 Desember 2025, lebih cepat dari rencana semula, yakni di Maret 2028. Lalu, BMW M5 akan tetap diproduksi hingga Februari 2031, dan BMW 7 Series akan mendapatkan penyegaran pada 2031.