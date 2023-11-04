Samsung Galaxy S24 Ultra Gunakan Bingkai Titanium, Saingi iPhone 15 Pro?

JAKARTA - Samsung Galaxy S24 Ultra disebut bakal menggunakan bingkai titanium. Dengan demikian pabrikan asal Korea Selatan itu mengikuti jejak iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari GSMArena, Sabtu (4/10/2023), S24 Ultra akan menjadi smartphone Samsung pertama yang memiliki bingkai luar berbahan titanium.

Namun sebelumnya ada rumor yang mengklaim bahwa S24, S24 +, dan S24 Ultra, semuanya akan memiliki bingkai titanium, tapi sepertinya rumor tersebut tidak benar.

