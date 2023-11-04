Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Galaxy S24 Ultra Gunakan Bingkai Titanium, Saingi iPhone 15 Pro?

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:38 WIB
Samsung Galaxy S24 Ultra Gunakan Bingkai Titanium, Saingi iPhone 15 Pro?
Ilustrasi Samsung Galaxy S24. (Doc. GSMArena)
A
A
A

  

JAKARTA - Samsung Galaxy S24 Ultra disebut bakal menggunakan bingkai titanium. Dengan demikian pabrikan asal Korea Selatan itu mengikuti jejak iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari GSMArena, Sabtu (4/10/2023), S24 Ultra akan menjadi smartphone Samsung pertama yang memiliki bingkai luar berbahan titanium.

Namun sebelumnya ada rumor yang mengklaim bahwa S24, S24 +, dan S24 Ultra, semuanya akan memiliki bingkai titanium, tapi sepertinya rumor tersebut tidak benar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/57/2970257/bulan-depan-samsung-galaxy-s23-segera-dapat-pembaruan-fitur-ai-asik-evc5p6TEVX.jpg
Bulan Depan Samsung Galaxy S23 Segera Dapat Pembaruan Fitur AI, Asik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/57/2966812/gagal-uji-ketahanan-samsung-galaxy-s24-hancur-setelah-satu-kali-dijatuhkan-G0Ai65CrAS.jpg
Gagal Uji Ketahanan, Samsung Galaxy S24 Hancur Setelah Satu Kali Dijatuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/57/2964880/7-fitur-berteknologi-ai-di-samsung-galaxy-s24-series-ini-daftarnya-v4Rd4jdbQA.jpg
7 Fitur Berteknologi AI di Samsung Galaxy S24 Series, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/57/2957207/daftar-hp-samsung-adopsi-galaxy-ai-apa-saja-dejvKndfgy.jpg
Daftar HP Samsung Adopsi Galaxy AI, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/57/2957052/ini-alasan-samsung-berikan-chipset-berbeda-untuk-galaxy-s24-s24-dan-s24-ultra-sj8hlFbghE.jpg
Ini Alasan Samsung Berikan Chipset Berbeda untuk Galaxy S24, S24+, dan S24 Ultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/57/2956507/unboxing-samsung-galaxy-s24-series-apa-saja-yang-didapat-dari-smartphone-terbaru-samsung-h85aTbCPNv.jpg
Unboxing Samsung Galaxy S24 Series, Apa Saja yang Didapat dari Smartphone Terbaru Samsung?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement