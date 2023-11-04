Canggih! Bermodal Teknologi AI dan Lidah, Para Ilmuan Ini Bisa Diagnosis Diabetes

JAKARTA - Belum lama ini beberapa penelitian menggunakan kondisi lidah sebagai alat yang dapat digunakan sebagai pendeteksi diabetes, dibantu dengan perangkat komputasi dengan hasil yang lebih akurat dan terpercaya.

Dilansir dari laman Diabetes.uk, Sabtu (4/11/2023), cara mendiagnosa lidah seperti itu rupanya sudah dipraktikkan oleh dukun-dukun Cina selama dua ribu tahun lamanya, hingga saat ini.

“Ribuan tahun yang lalu, pengobatan Tiongkok memelopori praktik memeriksa lidah untuk mendeteksi penyakit,” kata Profesor Al-Naji.

Namun di era kekinian, para ilmuan mengabungkan teknologi komputer, Machine Learning (AR) dan Artificial Intelligence (AI) untuk menguatkan langkah ini.

Diketahui, peneliti asal Irak dan Australia telah membangun penelitian sebelumnya ke dalam sistem diagnostik lidah, dan memberikan lebih banyak bukti yang menunjukkan peningkatan akurasi dalam mendeteksi penyakit tersebut.