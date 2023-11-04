Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Buat Poster Disney Pixar Pakai AI yang Viral di Tiktok

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |14:41 WIB
5 Cara Buat Poster Disney Pixar Pakai AI yang Viral di Tiktok
Ilustrasi (Foto: Youtube)
A
A
A

SIMAK cara buat poster Disney Pixar pakai AI yang viral di Tiktok. Dalam hal ini poster AI adalah karya seni digital yang dibuat melalui perpaduan unik antara kecerdasan buatan dan kreativitas manusia.

Sentuhan AI dihadirkan melalui model pembelajaran mendalam, seperti Generative Adversarial Networks (GANs) dan Variational Autoencoders (VAEs), yang dilatih untuk memahami dan mereplikasi gaya artistik manusia.

Berikut cara buat poster Disney Pixar pakai AI yang viral di Tiktok:

1. Pilih Aplikasi Adobe Ekspres

Adobe Express adalah alat desain grafis yang menawarkan berbagai fitur, termasuk generator poster bertenaga AI. Anda dapat memulai dengan fitur pembuatan poster secara gratis; daftar akun baru, pilih templat yang Anda inginkan dari perpustakaan visualnya yang luas, dan mulailah mendesain.

Jika Anda mencari kontrol materi iklan yang lengkap, opsi untuk memulai dengan template kosong juga tersedia. Platform intuitif ini mengakomodasi pengguna dengan beragam keahlian desain, menyederhanakan proses pembuatan poster yang menarik secara visual untuk berbagai tujuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
