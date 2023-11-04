Berapa Pajak Motor Kawasaki Ninja Zx25R? Cek di Sini

BESARAN nominal berapa pajak motor Kawasaki Ninja ZX25r perlu diperhatikan pemilik kendaraan Sebab di era kemunculannya, moge satu ini sangat populer dan laris karena memiliki tampilan yang sangat sporty.

Bahkan untuk model terbaru 2023 saat ini, Kawasaki Ninja ZX25r sudah dibekali dengan mesin 4 silinder yang memiliki suara merdu khas MotoGP. Sehingga banyak orang yang ingin membelinya.

Lantas berapa pajak motor gede Kawasaki Ninja ZX25r? Merangkum dari beberapa sumber, berikut nominal harga besaran pajak moge Kawasaki ZX250R berbagai tahun, sebagai berikut :

-NINJA ZX 25 R 2015 : Rp 800.000

-NINJA ZX 25 R 2016 : Rp 830.000

-NINJA ZX 25 R 2017 : Rp 860.000

-NINJA ZX 25 R 2018 : Rp 900.000

-NINJA ZX 25 R 2019 : Rp 930.000

-NINJA ZX 25 R 2020 TIPE F: Rp 1.296.000

-NINJA ZX 25 R 2020 TIPE G: Rp 1.464.000