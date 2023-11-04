Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Motor Kawasaki Ninja Zx25R? Cek di Sini

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:35 WIB
Berapa Pajak Motor Kawasaki Ninja Zx25R? Cek di Sini
Ilustrasi pajak motor (Foto: Youtube)
A
A
A

BESARAN nominal berapa pajak motor Kawasaki Ninja ZX25r perlu diperhatikan pemilik kendaraan Sebab di era kemunculannya, moge satu ini sangat populer dan laris karena memiliki tampilan yang sangat sporty.

Bahkan untuk model terbaru 2023 saat ini, Kawasaki Ninja ZX25r sudah dibekali dengan mesin 4 silinder yang memiliki suara merdu khas MotoGP. Sehingga banyak orang yang ingin membelinya.

Lantas berapa pajak motor gede Kawasaki Ninja ZX25r? Merangkum dari beberapa sumber, berikut nominal harga besaran pajak moge Kawasaki ZX250R berbagai tahun, sebagai berikut :

-NINJA ZX 25 R 2015 : Rp 800.000

-NINJA ZX 25 R 2016 : Rp 830.000

-NINJA ZX 25 R 2017 : Rp 860.000

-NINJA ZX 25 R 2018 : Rp 900.000

-NINJA ZX 25 R 2019 : Rp 930.000

-NINJA ZX 25 R 2020 TIPE F: Rp 1.296.000

-NINJA ZX 25 R 2020 TIPE G: Rp 1.464.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/53/2952070/kisah-mekanik-denmark-bikin-motor-ferrari-satu-satunya-di-dunia-berawal-dari-khayalan-q6mLQeaNT2.jpg
Kisah Mekanik Denmark Bikin Motor Ferrari Satu-satunya di Dunia, Berawal dari Khayalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/53/2896858/suzuki-siap-pamerkan-skutik-bermesin-hidrogen-di-japan-mobility-show-2023-Pqorb5a4nB.jpg
Suzuki Siap Pamerkan Skutik Bermesin Hidrogen di Japan Mobility Show 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/53/2892312/ganjar-pranowo-calon-presiden-2024-blusukan-menggunakan-moge-apa-yang-spesial-dari-er-6n-iV2uZrTsUh.jpg
Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 Blusukan Menggunakan Moge, Apa yang Spesial dari ER-6N?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/53/2876264/4-pabrikan-raksasa-jepang-kolaborasi-kembangkan-motor-bertenaga-hidrogen-ternyata-ini-kesulitannya-hpE9URzvlt.jpg
4 Pabrikan Raksasa Jepang Kolaborasi Kembangkan Motor Bertenaga Hidrogen, Ternyata Ini Kesulitannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/53/2872391/ini-penyebab-motor-brebet-saat-digas-oSrKBMfeiT.jpg
Ini Penyebab Motor Brebet Saat Digas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/312/2830355/rekomendasi-bengkel-modifikasi-motor-paling-terkenal-di-jakarta-jsRvbWIfd4.jpeg
Rekomendasi Bengkel Modifikasi Motor Paling Terkenal di Jakarta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement