Vespa 946 Edisi Spesial Tersedia di Indonesia, Cuma Ada 1.000 Unit di Dunia

JAKARTA – PT Piaggio Indonesia (PID) membawa Vespa 946 10 Anniversario sebagai perayaan atas kehadiran untuk dekade pertama atau 10 tahun Vespa 946.

Skuter ikonik edisi spesial ini hanya ada sebanyak 1.000 unit di seluruh dunia.

Vespa 946 10 Anniversario hadir dalam warna dasar hijau gelap dengan motif kelinci dengan menyesuaikan simbol hewan tahun ini berdasarkan kalender China. Ini merupakan simbol dan pertanda kedamaian, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap masa lalu.

Setelah dijual di beberapa negara, Vespa 946 edisi spesial itu akhirnya masuk ke Indonesia yang secara resmi dijual mulai November 2023. Ini merupakan keistimewaan, mengingat jumlahnya yang sangat terbatas di seluruh dunia.

Managing Director and Country Chief Executive Officer PID Marco Noto La Diega mengatakan bahwa secara keseluruhan, desain Vespa 946 terinspirasi pada prototipe pertama Vespa, MP6 yang telah menjadi tipe dari Vespa retro dengan desain futuristik.

“Vespa 946 10 Anniversario edisi terbatas yang eksklusif ini, menjadi satu bentuk perayaan satu dekade gemilang. Di mana lekuk warisan Vespa telah berubah menjadi ikon tren kontemporer dengan sikap berani bergerak maju,” kata Marco dalam keterangan resmi.

Secara keseluruhan, tidak ada yang berbeda pada Vespa 946 10 Anniversario dengan model standar, hanya saja Vespa memainkan warna bodi dan velg. Warna hijau lime bukan hanya terdapat pada bodi dan spion, tapi juga pada velg berukuran 12 inci.

Vespa 946 edisi spesial ini menggunakan jok berwarna hitam yang membuat tampilannya semakin elegan. Terlebih detail jahitan yang dikerjakan menggunakan jarum dan benang membuatnya terlihat sangat mewah.

Soal sistem keamanan, Vespa 496 edisi spesial sama dengan versi standarnya, yakni pengereman depan cakram dengan ukuran piringan 220 mm dengan ABS, dan roda belakang masih menggunakan rem tromol berdiamater 220 mm.