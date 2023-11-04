Royal Enfield Himalayan 450 Siap Meluncur, Spesifikasi Gahar!

JAKARTA - Royal Enfield akan menghadirka motor petualang terbaru, yakni Himalayan 450, secara global di ajang EICMA 2023 yang akan digelar Minggu depan di Milan, Italia.

Perusahaan motor tertua di dunia itu sudah memberikan gambaran utuh Royal Enfield Himalayan 450 melalui ajang sneak peek di kawasan Gunung Himalaya baru-baru ini.

Lewat ajang tersebut terlihat jelas banyak perubahan yang terjadi jika dibandingkan antara Royal Enfield Himalayan 450 dengan model sebelumnya, Himalayan 411.

Visordown menyebutkan Royal Enfield Himalayan 450 layak diantisipasi karena memiliki banyak perubahan besar. Salah satunya adalah mesin baru dengan kapasitas silinder lebih besar.

"Royal Enfield Himalayan 450 dibuat dengan mesin Sherpa baru, berkapasitas 452 cc, dan menghasilkan tenaga 40 daya kuda dan torsi 40 Nm. Mesin ini juga berpendingin cairan, dalam tata letak DOHC, dan silinder tunggalnya memiliki empat katup," sebut Visordown.

Seluruh tenaga tersebut akan disalurkan ke roda belakang melalui transmisi enam percepatan. Untuk perjalanan yang lebih menyenangkan dan nyaman Himalayan 450 dilengkapi dengan kopling yang jauh lebih ringan.

Himalayan 450 dilengkapi dengan mode berkendara yang kini jadi fitur standar untuk semua varian. Motor buatan India itu juga sudah dilengkapi dengan teknologi ABS yang bisa diganti untuk kebutuhan offroad.

Panel-panel motor juga sangat canggih karena saat ini dilengkapi dengan layar LCD berukuran empat inci. Layar LCD itu bisa terkoneksi dengan ponsel pengemudi serta bisa mengakses Google Maps agar pengemudi bisa mengetahui posisi terakhir dalam berkendara.

Layar LCD itu uga bisa mengakses fitur musik yang bakal menemani pengendara Royal Enfield Himalayan 450 selama perjalan.