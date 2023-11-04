Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Bakal Dirikan Stasiun Penukaran Baterai

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:19 WIB
Honda Bakal Dirikan Stasiun Penukaran Baterai
ilustrasi motor listrik Honda. (Doc. Honda)
A
A
A

 

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) mulai serius dalam memasarkan motor listrik, setelah meluncurkan Honda EM1 e:. Kini, produsen asal Jepang itu bakal mendirikan stasiun penukaran baterai di sejumlah titik di Jawa dan Bali untuk tahap awal.

Pada pameran IMOS+ 2023, AHM memperlihatkan lini elektrifikasi mereka, lengkap dengan infrastruktur pendukung. Selain stasiun penukaran baterai, mereka juga memperlihatkan sistem pengecasan portabel, Honda Mobile Power Pack.

 BACA JUGA:

Direktur Pemasaran PT AHM, Octavianus Dwi Putro, mengatakan motor listrik Honda dirancang dapat menggunakan dua metode pengecasan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah konsumen mereka dalam melakukan aktivitas mobilitas harian.

Halaman:
1 2 3
      
