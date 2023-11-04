Honda Bakal Dirikan Stasiun Penukaran Baterai

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) mulai serius dalam memasarkan motor listrik, setelah meluncurkan Honda EM1 e:. Kini, produsen asal Jepang itu bakal mendirikan stasiun penukaran baterai di sejumlah titik di Jawa dan Bali untuk tahap awal.

Pada pameran IMOS+ 2023, AHM memperlihatkan lini elektrifikasi mereka, lengkap dengan infrastruktur pendukung. Selain stasiun penukaran baterai, mereka juga memperlihatkan sistem pengecasan portabel, Honda Mobile Power Pack.

Direktur Pemasaran PT AHM, Octavianus Dwi Putro, mengatakan motor listrik Honda dirancang dapat menggunakan dua metode pengecasan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah konsumen mereka dalam melakukan aktivitas mobilitas harian.