HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Tiba-Tiba Mogok? Coba Lakukan Hal Ini!

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |19:42 WIB
Motor Tiba-Tiba Mogok? Coba Lakukan Hal Ini!
Ilustrasi motor. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berkendara dengan motor menjadi opsi yang paling banyak diminati, terlebih kendaraan satu ini mampu menjawab mobilitas masyarakat.

Namun tidak dipungkiri, motor kerap ditemui masalah dan yang membuat kita bingung jika sudah mogok secara tiba-tiba di jalan.

Ada banyak faktor yang membuat motor mogok secara mendadak, dan memang sulit untuk mengidentifikasi apalagi jika Anda tidak mengerti mesin.

 BACA JUGA:

Namun jangan khawatir ada beberapa langkah untuk mengatasi motor mogok tiba-tiba, dikutip dari beberapa sumber, Sabtu (4/10/2023), simak ulasannya berikut ini.

1. Cek Kondisi Busi

Busi berperan memicu percikan api sehingga pembakaran bisa terjadi. Apabila komponen tersebut bermasalah maka pembakaran tidak akan terjadi dan menyebabkan motor menjadi mati mendadak, jadi pastikan terlebih dahulu busi dalam keadaan baik.

2. Bahan Bakar Habis

Untuk mengantisipasi motor mogok di jalan akibat kehabisan bahan bakar, sebaiknya apabila sebelum digunakan, lakukan pengecekan terlebih dahulu dengan membuka tangki bensin.

Apalagi bagi kendaraan yang indikator bensinnya sudah mati, hal tersebut semakin penting.

3. Mesin Terlalu Panas

Motor mogok bisa disebabkan karena mesin terlalu panas, solusinya adalah menghentikan kendaraan hingga mesin motor benar-benar dingin.

Kemudian, setelah dingin, maka kendaraan bisa kembali digunakan dan melanjutkan perjalanan lagi.

Tetapi sebelumnya, bisa melakukan pengecekan dengan melepas busi. Hal ini dilakukan setelah mesin benar-benar dingin.

Telusuri berita ototekno lainnya
