Mau Beli Mobil Baru di Akhir Tahun? Ini Rekomendasinya Harga Rp300 Jutaan

JAKARTA - Vibes akhir tahun memang menyenangkan ya? Berbagai bonus keluar, liburan, plus berbagai diskon akhir tahun bertebaran dimana-mana tak terkecuali di showroom mobil nih!

Ada beberapa rekomendasi mobil mulai dari Rp300 jutaan yang menarik dipinang. Mobil yang ditawarkan juga tidak sembarangan, dengan banderol yang bersaing dan tentunya sudah memiliki fitur canggih dan juga modern.

Inilah beberapa rekomendasi mobil baru mulai dari harga Rp300 jutaan, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (03/11/2023).

Rekomendasi Mobil Harga Rp300 Jutaan

1. Hyundai Creta

Tidak hanya berpenampilan gagah, Hyundai juga menyematkan berbagai fitur menarik pada Creta. Fitur tersebut yakni koneksi Bluelink Connect yang mampu memberikan akses ke pemilik mobil lewat smartphone dan sunroof. Dari sisi keselamatan, Hyundai Creta dibekali oleh fitur Hyundai Smartsense.

Crossover asal Korea Selatan ini juga dilengkapi desain Parametric Jewel Grille pada fasia depan. Sedangkan pada bagian samping terdapat velg berukuran 17 inci dengan desain Diamond Cut Alloy Wheels.

Selanjutnya, beralih ke bagian performa, Hyundai Creta ditenagai oleh mesin bensin Smartstream berkapasitas 1.500 cc. Mesin ini mampu menelurkan tenaga sebesar 115 PS dengan torsi 143,8 Nm. Daya mesin bensin disalurkan lewat pilihan transmisi manual 6-speed atau IVT.

Hyundai Creta di Indonesia dibanderol dengan perkiraan harga :

Active MT : Rp. 291.300.000

Trend MT : Rp. 313.000.000

Trend IVT : Rp. 333.500.000

Style IVT : Rp. 376.000.000

Prime IVT : Rp. 408.300.000

2. Mitsubishi Xpander Cross

Mobil keluarga dengan segmen MPV ini tampilan eksteriornya semakin gagah. Selain itu, Xpander Cross terbaru juga sudah ada teknologi Active Yaw Control (AYC), sistem keselamatan terkini dari Mitsubishi.

Selain itu mobil 7 seater ini juga sudah mengadopsi rem tangan elektrik dan AC digital. Dan untuk menambah kenyamanan selama berkendara, disematkan suspensi belakang milik Pajero Sport.

Dan yang tak kalah penting adalah dengan hadirnya sistem transmisi CVT. Seperti diketahui, CVT memberi perpindahan gigi lebih halus. Kemudian konsumsi BBM juga diklaim lebih irit dibanding transmisi otomatis konvensional yang ada di model lama.

Berikut perkiraan harga New Xpander Cross di Indonesia :

MT : Rp. 316.750.000

CVT Premium Package : Rp. 342.650.000

3. Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer memiliki fitur istimewa dan tampilan menawan, diantaranya jok kulit, hingga teknologi Hyundai Smart Sense. Dimana di teknologi itu sudah terintegrasi Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, dan lain-lain. Alhasil membuat berkendara bersama Stargazer terbaru lebih safety.

Kemudian, Hyundai Stargazer X ditenagai oleh mesin Smartstream G4FIII 1.5 MPI Inline 4 Cylinder DOHC yang menghasilkan tenaga dan torsi maksimum masing-masing 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi 143,8 Nm pada 4.500 rpm.

Berikut daftar harga Hyundai Stargazer di Indonesia :

Active IVT : Rp. 260.000.000

Active MT : Rp. 247.200.000

Essential IVT : Rp. 272.500.000

Essential MT : Rp. 258.800.000

Style IVT : Rp. 300.800.000

Prime IVT : Rp. 316.200.000

4. MG 5 GT

Sedan mewah ini hadir dengan tampilan yang agresif dan memiliki bentuk sebuah sedan coupe. Bagian depan terdapat desain ala shark nose, sementara bagian belakang sedikit mengingatkan pada Mercedes Benz CLA.

MG 5 GT dilengkapi oleh sejumlah fitur. Mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit layar sentuh berukuran 10 inci, serta fitur i-Smart atau voice command.

Urusan performa, MG 5 GT mengusung mesin berkapasitas 1.500 cc, 4 silinder, VTi. Tenaga yang dihasilkan sebesar 112,4 hp pada 6.000 RPM dengan torsi maksimum 150 Nm pada 4.500 RPM. Mesin dikawinkan dengan transmisi CVT dan penggerak roda depan.

Sedan MG ini dibanderol dengan rentang harga, antara lain: