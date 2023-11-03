Begini Cara Isi Baterai iPhone Lebih Cepat dan Tetap Awet

JAKARTA - Apple membagikan tips seputar pengisian baterai iPhone kepada penggunanya. Cara ini diklaim mampu membuat proses pengecasan bisa dilakukan lebih cepat dan aman.

Apple menyebut cara ini berfungsi pada jutaan perangkat iPhone yang beredar di seluruh dunia. Dalam situs resminya, cara ini bisa dilakukan untukl seri iPhone 8 ke atas

Cara ini sangat berguna karena bisa mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit. Lantas bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya, dihimpun dari The Sun pada Jumat (3/11/2023).

Apple menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan pengguna adalah memastikan bahwa mereka memiliki kabel Apple USB-C ke Lightning. Selanjutnya mereka perlu memiliki adaptor khusus.

Nah, disebutkan bahwa untuk bisa melakukannya pengguna perlu adaptor Daya USB-C Apple 18W, 20W, 29W, 30W, 35W, 61W, 67W, 87W, 96W, atau 140W. Adaptor pihak ketiga juga bisa dimanfaatkan asal mendukung USB-PD.