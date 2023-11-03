Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Plus Minus Penggunaan AI yang Perlu Anda Cermati!

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:04 WIB
Ini Plus Minus Penggunaan AI yang Perlu Anda Cermati!
Plus minus penggunaan AI (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Kecerdasan Buatan (AI) adalah suatu cabang ilmu komputer yang didedikasikan untuk menciptakan komputer dan program yang dapat meniru pemikiran manusia. AI bekerja dengan menggunakan algoritma untuk memproses data dan memberikan hasil.

Secara umum, kehadiran AI di dunia saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. AI telah membantu meningkatkan kualitas hidup, memecahkan masalah yang kompleks, dan menciptakan berbagai hal secara instan. Namun, penting untuk menyadari potensi risiko yang terkait dengan penggunaan AI, seperti keamanan data dan privasi.

Jika dijabarkan, ada beberapa plus dari penggunaan AI di kehidupan kita. Adanya AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat digunakan untuk memudahkan tugas-tugas yang memakan waktu dan berulang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, AI dapat digunakan untuk memproses data dan membuat hasil menjadi instan.

Teknologi AI juga digunakan untuk mengembangkan game yang lebih realistis, film dengan efek khusus yang lebih canggih, dan musik yang lebih personal. Bagi para gamers, hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan.

Selain itu, penggunaan AI juga telah menyebar ke beberapa perusahaan besar. Google menggunakan AI untuk meningkatkan akurasi pencarian dan mengembangkan produk dan layanan baru, seperti Google Translate dan Google Photos. Microsoft dengan Bing mencipatkan poster animasi Disney Pixar yang menjadi tren viral di berbagai media sosial juga menggunakan AI.

Tanpa perlu keahlian desain grafis, AI ini mampu menghasilkan gambar dari sebuah perintah deskripsi.

1 2
      
