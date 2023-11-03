Fitur Baru Instagram Reels Bisa Tambahkan Lirik Lagu, Begini Caranya

JAKARTA – Instagram kembali luncurkan fitur terbaru yang mirip dengan fitur pada Instagram Stories. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan lirik lagu pada video Reels mereka. Kepala Instagram dan CEO Meta, mengumumkan hal ini melalui Saluran aplikasi tersebut.

Dalam Saluran, Adam Mosseri mengatakan, “Kami telah melihat orang-orang secara manual menambahkan lirik ke Reels, jadi kami harap ini akan mempermudah penggunaan musik untuk mengekspresikan diri Anda,” ujarnya.

Begini cara untuk menambahkan lirik pada Reels:

1. Buka aplikasi Instagram;

2. Klik pada tombol + untuk membuat video Reels;

3. Setelah video tersedia, ketuk tombol bersimbol melodi musik;

4. Pilih lagu yang akan ditambahkan ke Reel;