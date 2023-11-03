Ini Cara Bikin Karakter Doraemon Versi Kearifan Lokal Pakai AI

JAKARTA - Kreasi karakter Doraemon versi kearifan lokal yang dibuat oleh kreator konten, Pasko Boyoh viral di dunia maya pada Jumat (3/11/2023). Mulai dari Nobita, Doraemon, Shizuka, Giant, dan Suneo dia ubah layaknya anak-anak desa di Indonesia.

Pasko Boyoh lantas membagikan cara untuk membuatnya. Kepada MNC Portal Indonesia, dia mengatakan kreasi ulang karakter Doraemon dibuat dengan memanfaatkan aplikasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

"Saya menggunakan program kecerdasan buatan Midjourney," jelas Pasko Boyoh.

Untuk menghasilkan gambar kreasi ulang karakter Doraemon seperti yang beredar di Instagram dan X, Pasko menyebut membutuhkan beberapa penyesuaian deskripsi. Pasalnya program kecerdasan buatan Midjourney meminta Anda untuk mendeskripsikan gambar yang Anda inginkan.

Pada tahap ini dia ingin karakter-karakter yang ada di Doraemon benar-benar terlihat seperti anak-anak desa di Indonesia. Sehingga deskripsi atau perintahnya harus lebih rinci.

"Menghasilkan gambar seperti dalam unggahan di sosmed ini saya butuh beberapa kali menyesuaikan deskripsi atau perintah buat AI agar bisa menghasilkan gambar yang sedekat mungkin dengan karakter, dalam hal ini karakter dalam seri kartun anak-anak popular Doraemon," ujarnya.

Menariknya kreasi Pasko Boyoh justru langsung menuai pujian. Diketahui ada sembilan karakter Doraemon yang dikreasi ulang oleh Pasko Boyoh. Mereka adalah Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, Giant, Jaiko, Tamako Nobi (Ibu Nobita), dan Nobisuke Nobi (Ayah Nobita).

Kesembilan karakter tersebut tampil dengan ciri khas yang sangat dekat dan kental nuansa Indonesia. Tidak terlihat lagi ciri khas Asiatic-Mongoloid di kesembilan karakter tersebut.

Alih-alih kesembilan karakter tersebut kuat dengan nuansa ras Melayu-Mongoloid dengan mata besar, wajah bulat, kulit sawo matang, dan rambut kaku.

Contohnya saja Nobita yang wajahnya tidak lagi terlihat sangat Jepang tapi mirip anak-anak pedesaan Indonesia. Hanya saja Pasko Boyoh masih mempertahankan ciri khas Nobita yakni rambut tipis dan kaca mata bulat.