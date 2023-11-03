Mau Pakai Emoji Semangka, Pengguna X Malah Keluhkan Tak Bisa Ganti Display Name

Emoji Semangka viral di media sosial sebagai bentuk dukungan untuk Palestina (Foto: X)

JAKARTA – Pengguna X mengeluhkan tidak bisa mengganti display name (DN) yang memasang emoji semangka sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, namun dia malah disuruh melakukan autentikasi akun.

Autentikasi dua faktor itu sendiri adalah lapisan keamanan tambahan untuk akun X. Autentikasi dua faktor akan melakukan pemeriksaan tambahan, alih-alih mengandalkan kata sandi untuk membantu memastikan hanya pengguna yang dapat mengakses akun X Anda.

Pada unggahan akun @tanyarlfess, postingan mengenai persoalan itu memicu beberapa komentar dari pengguna X pada pemilik akun yang unamenya disensor tersebut. Ada yang berkomentar pada media sosial X kini memberlakukan autentikasi akun bagi pengguna yang ingin mengganti display name, header, maupun lainnya.

“Tunggu aja seminggu atau dua mingguan, biasa itu ada jeda gitu gabisa langsung ganti lagi. sama kayak IG,” tulis pemilik akun @SharkieJ, dikutip Jumat (3/11/2023).

“Kalo DN doang tiap hari bisa ganti kok, emang perlu autentikasi. Tapi kalo username gatau ya, gue udah ga berani ganti username semenjak apa-apa dibatesin soal otak atik profil,” timpal pemilik akun @bubymilkcandy.

Adapula pengguna yang mengaku harus memecahkan sebuah pertanyaan pada akun X saat ia disuruh melakukan autentikasi akun.

“Sekarang kalo ganti dn emang disuruh autentikasi sama X. Aku pernah disuruh nyari tikus yg gabisa makan keju 5x,” kata pemilik akun @ceugils.