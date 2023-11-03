Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mau Pakai Emoji Semangka, Pengguna X Malah Keluhkan Tak Bisa Ganti Display Name

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:14 WIB
Mau Pakai Emoji Semangka, Pengguna X Malah Keluhkan Tak Bisa Ganti Display Name
Emoji Semangka viral di media sosial sebagai bentuk dukungan untuk Palestina (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Pengguna X mengeluhkan tidak bisa mengganti display name (DN) yang memasang emoji semangka sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, namun dia malah disuruh melakukan autentikasi akun.

Autentikasi dua faktor itu sendiri adalah lapisan keamanan tambahan untuk akun X. Autentikasi dua faktor akan melakukan pemeriksaan tambahan, alih-alih mengandalkan kata sandi untuk membantu memastikan hanya pengguna yang dapat mengakses akun X Anda.

Pada unggahan akun @tanyarlfess, postingan mengenai persoalan itu memicu beberapa komentar dari pengguna X pada pemilik akun yang unamenya disensor tersebut. Ada yang berkomentar pada media sosial X kini memberlakukan autentikasi akun bagi pengguna yang ingin mengganti display name, header, maupun lainnya.

“Tunggu aja seminggu atau dua mingguan, biasa itu ada jeda gitu gabisa langsung ganti lagi. sama kayak IG,” tulis pemilik akun @SharkieJ, dikutip Jumat (3/11/2023).

“Kalo DN doang tiap hari bisa ganti kok, emang perlu autentikasi. Tapi kalo username gatau ya, gue udah ga berani ganti username semenjak apa-apa dibatesin soal otak atik profil,” timpal pemilik akun @bubymilkcandy.

Adapula pengguna yang mengaku harus memecahkan sebuah pertanyaan pada akun X saat ia disuruh melakukan autentikasi akun.

“Sekarang kalo ganti dn emang disuruh autentikasi sama X. Aku pernah disuruh nyari tikus yg gabisa makan keju 5x,” kata pemilik akun @ceugils.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pengguna X Akun X Twitter Semangka X
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/54/3021935/x-Nm3a_large.jpg
Pemerintah Bakal Blokir X, Penggunanya Diminta Siap-Siap Migrasi ke Medsos Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/54/3020987/x-TqXh_large.jpg
X Mulai Buat Postingan yang di-Like Tidak Lagi Bisa Dilihat Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/54/3018881/wamenkominfo_nezar_patria-8YIT_large.jpeg
Kominfo Bakal Kirim Surat Peringatan ke X Imbas Bebaskan Akses Konten Dewasa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/54/3010725/x-TcBs_large.jpg
Sah! Twitter.com Sekarang Sepenuhnya Dialihkan ke X.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/54/2957633/pengguna-x-di-android-kini-bisa-telepon-dan-video-call-apa-syaratnya-DIa7JR40I5.jpg
Pengguna X di Android Kini Bisa Telepon dan Video Call, Apa Syaratnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/54/2942741/x-error-lagi-penyebabnya-belum-diketahui-rJ5UBJiSbk.jpeg
X Error Lagi, Penyebabnya Belum Diketahui
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement