HOME OTOTEKNO TECHNO

Kreator Konten Bikin Karakter Doraemon Versi Kearifan Lokal dengan AI, Hasilnya Bikin Kagum!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:00 WIB
Kreator Konten Bikin Karakter Doraemon Versi Kearifan Lokal dengan AI, Hasilnya Bikin Kagum!
Gambar Nobita versi kearifan lokal (Foto: Instagram/paskoboy)




JAKARTA - Seorang konten kreator, Pasko Boyoh, berhasil mencuri perhatian netizen berkat karyanya kreatifnya. Dalam karyanya itu dia menjadikan karakter di kartun Doraemon dengan versi kearifan lokal.

Karya tersebut diunggah di akun Instagram resmi miliknya. Selain itu kreasi yang sama juga diunggah ulang di platform sosial yang berbeda, X, oleh akun @bahastontonan.

"Doraemon, Nobita, dan kawan-kawan jika tinggal di pedesaan Indonesia," tulis Pasko Boyoh di unggahan Instagram miliknya. 

Kreasi ulang karakter Doraemon buatan Pasko Boyoh justru langsung mencuri perhatian banyak orang. Selain karena karakter-karakter Doraemon yang sangat disukai, hasil kreasi dari Pasko Boyoh juga tampak realistis.

Total ada sembilan karakter Doraemon yang dikreasi ulang oleh Pasko Boyoh. Mereka adalah Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, Giant, Jaiko, Tamako Nobi (Ibu Nobita), dan Nobisuke Nobi (Ayah Nobita).

Kesembilan karakter tersebut tampil dengan ciri khas yang sangat dekat dan kearifan lokal. Tidak terlihat lagi ciri khas Asiatic-Mongoloid di kesembilan karakter tersebut.

Alih-alih kesembilan karakter tersebut kuat dengan nuansa ras Melayu-Mongoloid dengan mata besar, wajah bulat,  kulit sawo matang, dan rambut kaku.

Kreasi ulang lainnya yang juga tak kalah menarik adalah karakter Nobisuke Nobi. Pasko Boyoh benar-benar total melakukan kreasi ulang ke Nobisuke Nobi.

Halaman:
1 2
      
