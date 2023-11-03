Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Survei Ungkap Pengguna iPhone Lebih Suka Cicilan Ketimbang Android, tapi...

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:17 WIB
Survei Ungkap Pengguna iPhone Lebih Suka Cicilan Ketimbang Android, tapi...
Android vs iPhone (Foto: Istimewa)
A
A
A

CALIFORNIA – Ketika membeli ponsel baru. Pengguna iPhone cenderung memilih paket cicilan daripada pemilik Android. Hal ini menjadi perubahan penting dalam perilaku konsumen.

Dilansir dari Apple Insider pada Jumat (3/11/2023), tidak ada lagi masa-masa ketika membeli iPhone baru harus membayar 200 dolar AS atau setara dengan Rp3,1 juta di muka dan menyetujui kontrak selama dua tahun dengan operator.

Sebelumnya, pembeli hanya memiliki sedikit pilihan kecuali ponsel mereka rusak atau hilang. Dalam hal ini mereka harus membayar harga penuh tanpa subsidi pada stiker. Operator kemudian akan menanggung sisa biaya telepon.

Paket cicilan tanpa bunga yang ditawarkan oleh operator telah sepenuhnya mengubah pasar. Fleksibilitas ini memungkinkan pelanggan untuk membayar harga penuh ponsel sekaligus atau dengan cicilan dalam jumlah yang sama.

Berdasarkan data terbaru dari Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), ternyata ada beberapa perbedaan metode pembelian antara pengguna Android dan iPhone.

Survei terbaru menunjukkan bahwa 55% pembeli iPhone dan 44% pembeli Android memilih paket cicilan bulanan. Di sisi lain, 49% pelanggan Android dan 38% pelanggan iPhone membayar penuh di muka.

Perbedaan dalam metode pembayaran menyiratkan bahwa lebih banyak pelanggan iPhone yang mungkin cenderung melakukan pembelian cicilan. Ini juga dikarenakan adanya peningkatan harga iPhone dan nilai tukar tambah yang lebih besar.

Oleh sebab itu, hal ini menjadi alasan mengapa pengguna iPhone cenderung lebih mempertahankan ponsel mereka dibandingkan dengan pengguna Android.

Halaman:
1 2
      
