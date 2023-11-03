Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik Buatan Bogor Ini Resmi Mengaspal di Malaysia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:47 WIB
Motor Listrik Buatan Bogor Ini Resmi Mengaspal di Malaysia
motor listrik United. (doc. United)
A
A
A

 

JAKARTA – Produsen motor listrik, United E-Motor, resmi membawa dua produk andalan mereka, TX 3000 dan TX 1800, untuk dipasarkan di Malaysia.

PT Terang Dunia Internusa (TDI) yang menaungi United E-Motor, berharap kerjasama ini membuka pintu produk Indonesia ke pasar internasional

“Malaysia menjadi negara pertama perluasan jaringan distribusi United E-Motor ke luar negeri. Dengan dukungan pemerintah RI, kami harap kerjasama ini bisa menjadi pembuka pintu bagi produk Indonesia dikenal di pasar internasional,” kata Henry Mulyadi, Direktur PT TDI dalam keterangan resmi.

 BACA JUGA:

Peluncuran tersebut dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Indera Hermono, bersama Chairman of ASEAN Trade, Tourism, and Economic Council (ATEC) & HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah.

Henry menjelaskan, perluasan pasar United E-Motor ke Malaysia adalah hasil kerja sama dengan Artroniq Berhad (Artroniq). Itu merupakan perusahaan investasi Malaysia yang telah lama bergerak di industri teknologi informasi dan komunikasi.

Halaman:
1 2
      
