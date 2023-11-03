Kolaborasi Dunia Games Telkomsel dan Panorama Media di Indonesia Comic Con x DG Con 2023

JAKARTA - Telkomsel melalui Dunia Games berkolaborasi dengan Panorama Media dalam ajang Indonesia Comic Con x DG Con 2023, yang menghadirkan pengalaman budaya pop (pop culture) terbaik dari budaya Barat dan Timur. Gelaran ini sekaligus menjadi perayaan bagi para penggemar setia konten terkini dari lima pop culture pillars, yaitu Games, Comics, Toys, Movies, dan Lifestyle di seluruh Indonesia.

Berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), pada 4 dan 5 November 2023, Indonesia Comic Con x DG Con 2023 mengusung tema 'Unleash The True You', yang membuka peluang keseruan bagi para pecinta pop culture berekspresi dan diapresiasi dalam sebuah forum dan wadah yang penuh semangat kebersamaan.

Indonesia Comic Con sendiri merupakan pop culture festival event terbesar di Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun di Indonesia. Menghadirkan berbagai aktivitas menarik dari komik, anime, mainan, barang koleksi, games, televisi, film, dan hiburan.

Indonesia Comic Con tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan Dunia Games (DG Con), sebuah festival games tahunan terbesar Indonesia yang diselenggarakan oleh Dunia Games yang bertujuan mewadahi para pelaku ekosistem games dan esports untuk dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, saling terhubung, meningkatkan kapabilitas, serta memperkuat pemberdayaan dan kemajuan industri.

Dengan Dunia Games sebagai event collaborator, Indonesia Comic Con x DG Con 2023 akan dilangsungkan dengan semangat untuk berkolaborasi memajukan industri kreatif dan digital di Indonesia.

Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengatakan, dengan semangat kolaborasi dalam menggerakkan kemajuan, Telkomsel terus membuka peluang pertumbuhan industri games dan esports di Indonesia melalui Dunia Games.

Menurutnya, kolaborasi bersama Panorama Media dalam gelaran Indonesia Comic Con x DG Con 2023 kali ini, menjadi wujud nyata peran terdepan perusahaan sebagai digital lifestyle driver yang menghadirkan wadah inklusif bagi para komunitas dan pegiat games dan esports yang menjadi bagian dari pilar pop culture di Indonesia.