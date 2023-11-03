8 Fitur Unggulan Mekari Qontak untuk Meningkatkan Performa Bisnis

Mekari Qontak platfrom yang menyediakan fitur-fitur unggulan dalam bidang pengelolaan hubungan pelanggan (Foto: Dok Freepik)

JAKARTA-Saat ini, perusahaan-perusahaan modern semakin mengandalkan teknologi untuk mengelola berbagai aspek untuk meningkatkan performa bisnis. Terutama dalam hal manajemen sumber daya manusia dan komunikasi, aplikasi yang canggih dan terintegrasi menjadi sangat dibutuhkan sebagai kunci penting kesuksesan perusahaan berkelanjutan.

Salah satu platform yang menyediakan fitur-fitur unggulan dalam bidang pengelolaan hubungan pelanggan adalah aplikasi CRM Mekari Qontak. CRM (Customer Relationship Management) merupakan strategi yang bisa diterapkan perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan memadukan proses produktivitas perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Mekari Qontak mengkolaborasikan strategi CRM dengan Omnichannel, yaitu strategi penjualan tingkat lanjut dengan menggunakan semua kanal komunikasi untuk pelanggan.

Melalui kolaborasi ini, prospek atau target market dapat dikonversi menjadi pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan lama menjadi lebih setia terhadap bisnis dan produk atau jasa yang ditawarkan.

Teknologi pintar yang mendukung aplikasi CRM Omnichannel mampu memberi data terkait kebutuhan, perilaku, dan karakter target market, sehingga perusahaan bisa menggunakan strategi pemasaran yang tepat.

Fitur Unggulan Aplikasi CRM Omnichannel Mekari Qontak

CRM Omnichannel Mekari Qontak merupakan platform yang dirancang untuk membantu perusahaan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan.

Kolaborasi CRM dan Omnichannel menghasilkan proses penjualan dan pelayanan pelanggan yang lebih lancar, sehingga mendukung peningkatan dan perkembangan bisnis secara keseluruhan. Program tersebut secara singkat membantu perusahaan memantau aktivitas sales dan manajemen database pelanggan.

Perusahaan mendapat manfaat penggunaan, antara lain untuk memantau kinerja tim penjualan, meningkatkan manajemen kontak dan database, meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan, meningkatkan manajemen penjualan, meningkatkan efisiensi kinerja tim dan kolaborasi antar tim, hingga laporan analisa bisnis yang akurat secara real time.

Berikut adalah beberapa fitur unggulan aplikasi CRM Omnichannel Mekari Qontak yang dapat membantu peningkatan performa bisnis Anda.