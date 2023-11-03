5 Cara Meningkatkan Kualitas Karyawan di Bisnis melalui HCM Mekari Talenta

JAKARTA - Karyawan merupakan sumber daya yang memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, mengelola, meningkatkan keterampilan, hingga mempertahankan karyawan yang kompeten tidak hanya menghemat waktu dan modal yang dikeluarkan untuk merekrut dan melatih karyawan baru, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan perusahaan.

Untuk itulah perusahaan membutuhkan Human Capital Management (HCM) seperti HCM Makari Taleta yang berfungsi mengelola sumber daya manusia atau karyawan perusahaan agar mampu berkontribusi secara signifikan terhadap produktivitas perusahaan.

Melalui penerapan HCM, karyawan akan terlibat secara aktif dalam perkembangan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Pihak HR Department merekrut orang-orang yang tepat untuk berada di posisi yang tepat serta berfokus pada pelatihan dan pengembangan skill karyawan.

Perusahaan bisa mengoptimalkan return of investment (ROI) dengan mengeluarkan biaya yang sepadan terhadap potensi karyawan. Pada akhirnya rasio retensi karyawan dan employee engagement juga ikut mengalami peningkatan.

Meningkatkan Skalabilitas Bisnis dengan HCM Mekari Talenta

HCM Mekari Talenta adalah platform manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan dirancang khusus untuk membantu perusahaan dalam mengelola karyawan, termasuk perekrutan, manajemen data karyawan, manajemen waktu, penggajian, pengelolaan biaya, pengembangan skill, analitik HR, sistem integrasi, dan sebagainya.

Melalui berbagai fitur-fitur yang tersedia, HCM Mekari Talenta menjadi alat yang sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan karyawan.