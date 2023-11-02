Suka Pakai Powerbank? Ini 5 Tips Aman Agar Tidak Merusak Baterai Ponsel

JAKARTA – Powerbank telah menjadi aksesoris esensial bagi pengguna ponsel, karena ponsel memiliki daya tahan baterai yang terbatas tergantung dari penggunaannya sehari-hari.

Keberadaan powerbank dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tahan baterai ponsel. Dengan membawa powerbank, pengguna ponsel dapat terus menggunakan ponselnya tanpa khawatir kehabisan baterai.

Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan powerbank dalam waktu yang lama dapat merusak baterai ponsel Anda? Nah, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, ini dia lima tips berikut ini tentang cara aman menggunakan powerbank agar tidak merusak baterai ponsel Anda.

BACA JUGA: iPhone 15 Dicas Pakai Powerbank

Hindari Paparan Powerbank pada Suhu Tinggi

Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak powerbank dan perangkat seluler Anda. Jangan biarkan powerbank Anda terkena sinar matahari langsung atau letakkan di dekat sumber panas seperti kulkas atau oven.

Gunakan Kabel USB yang Berkualitas

Kabel USB yang berkualitas akan menghasilkan transfer daya yang stabil dan tidak merusak baterai ponsel. Saat memilih kabel USB, pastikan untuk membeli dari produsen yang terpercaya untuk memastikan kualitas dan keamanan yang lebih baik. Meskipun kabel USB berkualitas mungkin sedikit lebih mahal, investasi ini sepadan dengan manfaat yang diberikannya dalam jangka panjang.

Hindari Mengisi Daya Semalaman

Meskipun power bank didesain untuk mengisi daya perangkat seluler Anda dengan aman, namun tidak disarankan untuk mengisi daya semalaman. Power bank yang terus-menerus dihubungkan ke sumber daya ketika sudah penuh dapat mengalami pengisian daya yang berlebihan, yaitu proses pengisian daya yang terus berlanjut setelah baterai mencapai kapasitas penuh.

Pengisian daya yang berlebihan dapat merusak baterai power bank, mengurangi masa pakainya, dan bahkan dapat mengakibatkan kerusakan parah.