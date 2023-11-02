Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Suka Pakai Powerbank? Ini 5 Tips Aman Agar Tidak Merusak Baterai Ponsel

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:40 WIB
Suka Pakai Powerbank? Ini 5 Tips Aman Agar Tidak Merusak Baterai Ponsel
Tips aman menggunakan powerbank (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Powerbank telah menjadi aksesoris esensial bagi pengguna ponsel, karena ponsel memiliki daya tahan baterai yang terbatas tergantung dari penggunaannya sehari-hari.

Keberadaan powerbank dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tahan baterai ponsel. Dengan membawa powerbank, pengguna ponsel dapat terus menggunakan ponselnya tanpa khawatir kehabisan baterai.

Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan powerbank dalam waktu yang lama dapat merusak baterai ponsel Anda? Nah, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, ini dia lima tips berikut ini tentang cara aman menggunakan powerbank agar tidak merusak baterai ponsel Anda.

Hindari Paparan Powerbank pada Suhu Tinggi

Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak powerbank dan perangkat seluler Anda. Jangan biarkan powerbank Anda terkena sinar matahari langsung atau letakkan di dekat sumber panas seperti kulkas atau oven.

Gunakan Kabel USB yang Berkualitas 

Kabel USB yang berkualitas akan menghasilkan transfer daya yang stabil dan tidak merusak baterai ponsel. Saat memilih kabel USB, pastikan untuk membeli dari produsen yang terpercaya untuk memastikan kualitas dan keamanan yang lebih baik. Meskipun kabel USB berkualitas mungkin sedikit lebih mahal, investasi ini sepadan dengan manfaat yang diberikannya dalam jangka panjang.

Hindari Mengisi Daya Semalaman

Meskipun power bank didesain untuk mengisi daya perangkat seluler Anda dengan aman, namun tidak disarankan untuk mengisi daya semalaman. Power bank yang terus-menerus dihubungkan ke sumber daya ketika sudah penuh dapat mengalami pengisian daya yang berlebihan, yaitu proses pengisian daya yang terus berlanjut setelah baterai mencapai kapasitas penuh.

Pengisian daya yang berlebihan dapat merusak baterai power bank, mengurangi masa pakainya, dan bahkan dapat mengakibatkan kerusakan parah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/01/16/2271055/ingin-beli-powerbank-perhatikan-empat-hal-ini-7n2HlL0bZT.jpg
Ingin Beli Powerbank? Perhatikan Empat Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/04/92/2013475/menjajal-powerbank-mini-seukuran-kartu-nama-d1PRAZflpi.jpeg
Menjajal Powerbank Mini Seukuran Kartu Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/14/92/2004300/tips-merawat-powerbank-agar-tak-cepat-rusak-TvRzLRdEMI.jpg
Tips Merawat Powerbank agar Tak Cepat Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/14/207/2004317/benarkah-powerbank-merusak-smartphone-anda-O6DABMiKf6.jpeg
Benarkah Powerbank Merusak Smartphone Anda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/14/207/2004274/powerbank-kapasitas-10-000-mah-mendominasi-pasar-indonesia-Q0DhbZDmzC.jpg
Powerbank Kapasitas 10.000 mAh Mendominasi Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/14/207/2004202/unik-powerbank-kapasitas-besar-ini-seukuran-kartu-nama-Z0rkbWHZaH.jpeg
Unik, Powerbank Kapasitas Besar Ini Seukuran Kartu Nama
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement