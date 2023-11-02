Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 16 Disebut akan Punya Tombol Baru, Apa Fungsinya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:09 WIB
iPhone 16 Disebut akan Punya Tombol Baru, Apa Fungsinya?
Bocoran iPhone 16 (Foto: Apple Insider)
A
A
A

MODEL iPhone 16 yang akan meluncur tahun depan disebut-sebut akan memiliki tambahan tombol. Berdasarkan pembocor kenamaan Instant Digital, tombol itu nantinya diberi nama Capture Button.

Melansir Macrumors, Kamis (2/11/2023) tombol baru itu akan diletakan di bawah tombol daya di sisi kanan perangkat, dan ini akan menjadi tombol kapasitif, bukan tombol standar. Sayangnya masih belum jelas seperti apa kegunaannya.

Instant Digital mengklaim ada peluang besar untuk mendapatkan tombol tambahan ini, terlebih Apple berencana memindahkan antena mmWave ke kiri perangkat, bukan ke kanan, untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

Lebih lanjut, dia menyebut tombol baru ini akan diperkenalkan pada semua model ‌iPhone 16‌, termasuk model dasar ‌iPhone 16‌ dan ‌iPhone 16‌ Plus. Kita tunggu saja perkembangan kabarnya dalam beberapa waktu ke depan.

Untuk diketahui, rumor yang beredar mengatakan bahwa iPhone 16 yang dijadwalkan hadir di tahun 2024 mendatang menawarkan sesuatu yang lebih menarik dibanding iPhone 15 yang baru saja rilis.

Kabarnya , iPhone 16 bakal membawa fitur Face ID di bawah layar, sebuah fitur revolusioner yang banyak dinantikan. Jika benar, ini bisa muncul pada model iPhone 16 kelas atas. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
