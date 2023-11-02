Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Daftar HP Samsung yang Kebagian One UI 6

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |10:31 WIB
Ini Daftar HP Samsung yang Kebagian One UI 6
Galaxy Z Flip5 (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Samsung baru saja merilis update One UI 6 yang berbasis sistem operasi Android 14. Sejumlah HP Samsung pun turut kebagian antarmuka tersebut.

Menurut perusahaan, One UI 6 sudah bisa dinikmati oleh beberapa HP Samsung seri Galaxy S, seri Z, dan seri A. Daftar HP yang kebagian One UI 6 diperkirakan akan bertambah dalam beberapa minggu mendatang.

Samsung menyebut, seri Galaxy S23 akan menjadi yang pertama menerima pembaruan. Setelah itu, flagship Galaxy S22 dan Galaxy S21 mendapat gilirannya untuk turut menerima pembaruan. 

Jajaran Galaxy S20 yang dirilis pada tahun 2020 akan menjadi model seri S terakhir yang menerima pembaruan tersebut, sebagaimana dihimpun dari Gadget360 pada Kamis (2/11/2023).

Samsung juga telah mencantumkan seri Galaxy Z yang memenuhi syarat untuk menerima pembaruan Android 14 untuk juga bisa menikmati antarmuka One UI 6 terbaru.

Ini termasuk Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip, dan Galaxy Z Flip 5G. Namun Galaxy Z Fold gang dirilis pada 2019 tidak termasuk.

Halaman:
1 2
      
