Siaran Langsung Winda Basudara Dipakai Nyawer Donasi oleh Oknum Nakal di TikTok

JAKARTA - Sejumlah oknum nakal di TikTok nampak memanfaatkan siaran langsung YouTuber, Windah Basudara untuk nyawer donasi di TikTok. Ironisnya aksi tersebut banyak mengincar pengguna anak-anak atau remaja.

Praktik ilegal itu diungkap oleh penguna sosial media X dengan nama akun @IchaVarma, Kamis (2/11/2023) ini. Akun itu menyebut keprihatinannya dengan cara-cara tersebut.

"Mereka Mirroring live-nya bang Windah ke akun TikTok mereka. Terus minta donasi di akun masing-masing plus koin-koin support pas live. Semuanya pakai platform nyawer. Orang Indonesia kalau masalah Mirroring pinter bener," cuitnya.

Diketahui teknik Mirroring atau Kloning sebenarnya adalah menayangkan konten orang lain dengan cara merekam atau menyiarkannya melalui perangkat khusus di kanal yang berbeda. Jadi seolah-olah penayangan konten tersebut dilakukan oleh kreator konten itu sendiri.

Dalam hal ini siaran langsung Windah Basudara yang ada di YouTube di-mirror ke platform yang berbeda yakni TikTok. Tujuannya agar pengguna TikTok percaya ada siaran yang sama di sosial media buatan Bytedance itu.

Pelaku justru memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi. Seperti yang disebutkan @IchaVarma mereka meminta donasi dari para penonton siaran tersebut yang yakin dan percaya bahwa kreator konten itu memang memintanya.

Tidak heran jika cara-cara itu langsung dihujat netizen. Mereka heran masih ada saja orang yang curi-curi kesempatan demi kepentingan pribadi.