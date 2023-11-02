Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Bikin Poster Animasi Disney Pixar Berulang Kali

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |11:11 WIB
Cara Bikin Poster Animasi Disney Pixar Berulang Kali
Cara membuat poster animasi Disney Pixar berulang kali (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Poster animasi Disney Pixar masih menjadi tren viral di berbagai media sosial. Tanpa memerlukan keahlian desain grafis, AI ini mampu menghasilkan gambar dari sebuah deskripsi prompt.

Proses ini bergantung dengan DALL-E 3, yang merupakan AI pembuat gambar yang dikembangkan oleh OpenAI. AI generator ini bisa didapatkan melalui platform seperti Bing Image Creator dari Microsoft.Beberapa kata bahasa Inggris yang mendeskripsikan sebuah karakter animasi Disney Pixar bisa dituliskan pada kolom prompt yang tersedia pada platform tersebut.

Ketika membuat poster ini, ada kalanya AI menghasilkan gambar yang masih belum sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu, pengguna dapat melakukannya berulang kali agar menghasilkan gambar yang telah diharapkan.

Lantas, bagaimana caranya? Simak lebih lanjut berikut ini.

Cara buat poster animasi Disney Pixar berulang kali

1. Cari Bing Image Creator pada mesin pencari, atau buka link ini https://www.bing.com/create;

2. Klik pada Join & Create, lalu log ini ke akun Microsoft;

3. Tuliskan beberapa deskripsi menggunakan bahasa Inggris sesuai gambar yang ingin dihasilkan;

4. Klik Generate untuk memulai proses;

5. Tunggu hasil gambar;

6. Jika gambar belum sesuai, ubah beberapa kata pada deskripsi prompt;

7. Lalu klik Generate untuk memproses ulang;

8. Tunggu hasilnya. Jika masih belum sesuai, Anda dapat menambah, mengurangi, atau mengubah kata deskripsi prompt kembali, lalu klik Generate hingga menghasilkan gambar yang diinginkan secara berulang kali.

Halaman:
1 2
      
