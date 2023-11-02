10 Motor Paling Irit Bensin, Cetak Rekor Hingga 108,8 Km per Liter

JAKARTA- Inilah daftar 10 motor paling irit bensin yang kerap jadi penyelamat saat kondisi tangki sudah kritis.

Motor paling irit bensin memang menjadi dambaan banyak masyarakat Tanah Air belakangan ini. Pasalnya mengingat harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terus meroket dari waktu ke waktu membuat warga kian beralih menggunakan kendaraan hemat bensin.

Di Indonesia sendiri telah banyak pabrikan motor yang mengeluarkan unit unggulan dengan segala fitur, kepraktisan hingga kehematan bensin yang efisien. Lantas apa saja deretan motor yang masuk dalam kategori kendaraan roda dua paling irit bensin?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (2/11/2023) terkait 10 motor paling irit bensin.

10 Motor Paling Irit Bensin

1. Honda Revo 110 FI

Bukan sulap bukan sihir, motor pertama yang diklaim paling irit bensin yaitu Honda Revo 110 FI. Motor bebek ini dibekali mesin 109.17 cc dengan transmisi 4-Speed yang terkenal irit dan awet.

Menurut data yang dirangkum dari Honda Cengkareng, Honda Revo 110 FI mampu menghasilkan efisiensi bahan bakar mencapai 62,2 km/liter. Oleh karena itu tidak heran bila motor bebek satu ini sangat cocok dimiliki oleh masyarakat untuk menunjang mobilitas kerja yang padat.

2. Honda Supra Fit

Pilihan motor kedua yang digadang-gadang paling irit bahan bakar yaitu Honda Supra Fit. Motor bebek berkarburasi 100cc ini terkenal badak dan minim perawatan dan mencatatkan efisiensi bahan bakar yang ciamik hingga mencapai 70km/liter dengan total tangki bensin hanya 3,7 liter.

Maka dari itu banyak masyarakat mempercayai Honda Supra Fit sebagai kendaraan mobilitas tempur sehari-hari.

3. Suzuki Address

Motor matic ketiga yang dipercaya banyak orang memiliki bobot ringan dan keiritan bahan bakar yang juara yaitu Suzuki Address. Pasalnya motor satu ini memiliki desain ramping namun tetap sporty.

Tidak hanya itu saja, mesin 113 cc, 4-stroke, satu-silinder, air-cooled, SOHC fuel injection yang diusung juga sangat difavoritkan oleh kebanyakan anak muda karena mampu menembus kehematan sekitar 50 km dengan 1 liter bahan bakar

4. Honda Supra X 125

Motor keempat yang memiliki keiritan bahan bakar yang mumpuni yaitu Honda Supra X 125. Sepeda motor solo satu ini memiliki performa mesin yang baik, kualitas sparepart awet serta irit BBM yang irit.

Bayangkan saja, dengan tangki bahan bakar penuh, Honda Supra X 125 mampu berkelana hingga 57,2 Km per liter berkat mesin 125 cc, 4 langkah, SOHC, silinder tunggal.

5. Honda Scoopy

Motor matic kelima yang tidak kalah juaranya memiliki bobot enteng serta keiritan bahan bakar yaitu Honda Scoopy. Skutik satu ini unggul dalam desain body ramping nan unik dan bobotnya yang ringan hanya 94 kg saja. Lebih mengesankan lagi, Honda Scoopy mampu meraih kehematan bahan bakar mencapai 59 km/liter.