HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Bakal Perkuat Struktur Rangka Motor Lama

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:42 WIB
Honda Bakal Perkuat Struktur Rangka Motor Lama
Ilustrasi motor. (Doc. Honda)
A
A
A

  

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) terus berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada para konsumen. Ini dilakukan menyusul isu di media sosial yang menyebut rangka motor Honda mudah berkarat dan keropos.

Tak cukup hanya memberi klarifikasi, AHM bersama Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), membuat tim untuk menginvestigasi isu tersebut.

 BACA JUGA:

Berdasarkan hasil investigasi awal KNKT dan Kemenhub, rangka motor Honda diproduksi sesuai standarisasi global. Seluruh proses pengerjaannya juga telah melalui kontrol kualitas, sehingga tidak ada indikasi terdapat kesalahan produksi.

Tapi, ditemukan adanya titik di mana air dapat terjebak di dalam rangka yang bisa menjadi penyebab timbulnya karat. Octavianus Dwi, Marketing Director PT AHM, memastikan saat ini pihaknya sedang mengusung formula untuk memperkuat rangka motor Honda yang sudah beredar.

Halaman:
1 2 3
      
