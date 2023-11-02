10 Vespa Matic Bekas Harga Rp20 Jutaan untuk Anak Gen Z Tampil Keren

JAKARTA - Setidaknya ada 10 vespa matic bekas harga Rp20 jutaan yang wajib untuk diingat-ingat. Vespa matic harga Rp20 jutaan pasti menarik untuk dikulik, dipantau hingga dimiliki oleh kaum muda saat ini.

BACA JUGA: 5 Vespa Matic Harga Rp20 Jutaan

Sebab skuter asal Italia tersebut sangat diminati karena memiliki bentuk yang unik dan ikonik. Penggabungan desain klasik dan modern pada Vespa matic ternyata menghasilkan model motor matic yang retro. Wajar saja jika model retro yang ditawarkan oleh pabrikan Piaggio ini sangat digandrungi oleh anak muda berbagai kalangan.

Terlebih belakangan ini, harga Vespa matic bekas sudah sangat terjangkau untuk dirawat dan dimiliki. Lantas apa saja model Vespa matic yang bisa dibeli dengan budget Rp20 Jutaan?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (2/11/2023), terkait 10 model Vespa matic harga Rp20 jutaan.

10 Vespa Matic Harga Rp20 Jutaan

1. Vespa Matic S i-Get 125

Vespa Matic type S i-Get 125 menjadi motor pertama yang bisa dibeli dengan budget Rp20 jutaan. Motor satu ini masih terbilang baru ditanah air sebab pertama kali diluncurkan tahun 2019. Meski begitu harga bekas yang ditawarkan pada motor ini tergolong menarik. Mulai dari Rp28 5 juta saja kamu bisa memiliki Vespa matic yang dibekali dengan mesin 125 cc bertenaga 7,6 kW/7.600 rpm dengan torsi maksimal 10,2 Nm/6.000 rpm.

2. Vespa Matic S 150

Pilihan Vesmet (Vespa Matic) yang bisa kamu jadikan pilihan untuk dibeli yaitu Vespa seri S 150. Motor satu ini cukup laris dipasaran karena memiliki performa tenaga 154.8 cc yang kencang dengan mesin i-Get 4 langkah, sertasilinder tunggal dengan 3 katup. Harga pasaran motor bekas Vespa matic S 150 dibanderol mulai dari Rp25,8 jutaan.

3. Vespa Matic S 125

Pilihan ketiga Vespa matic yang menarik untuk dimiliki yaitu Vespa S 125. Mengapa demikian? Sebab scooter satu ini dibekali mesin i-Get powerfull 4 langkah maupun silinder tunggal dengan 3 katup otomatis yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 7.6 KW dengan torsi puncak di angka 10.2 Nm pada kelas 125 cc. Hal ini akan menambah rasa nyaman dalam berkendara kamu sehari-hari. Dari segi harga Vespa S 125 dibanderol mulai dari Rp25 jutaan untuk keluaran 2016.

4. Vespa Matic LX 150

Scooter matic selanjutnya yang menggugah selera untuk dibeli dan dimilik yaitu Vespa matic LX 150. Sebab motor satu ini memiliki tenaga kencang berkat mesin 4-Stroke danDOHC dengan kapasitas 154.8 cc. Alhasil motor satu ini bisa menghasilkan tenaga 8,6 kW/8,000 rpm dengan torsi 11,2 Nm/6,200 rpm. Dari segi harga Vespa Matic LX 150 dibandrol mulai dari Rp25 jutaan.

5. Vespa Matic LX 125

Varian vespa harga Rp20 jutaan yang bisa dibeli yaitu seri Vespa LX 125. Motor satu ini memiliki keiritan bahan bakar dan tenaga yang cukup baik. Hal itu dikarenakan bahwa scooter asal Italia ini mengusung mesin i-get, 4-Stroke, dan 3-Valves Single Cylinder berkapasitas 125 cc yang lebih kecil dari sebelumya. Dari segi harga seri Vespa LX 125 mematok harga mulai dari Rp21,5 jutaan