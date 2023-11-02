Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bikin Kaum UMR Penasaran, Berapa Harga Pajak Mobil Buggati?

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |23:21 WIB
Bikin Kaum UMR Penasaran, Berapa Harga Pajak Mobil Buggati?
Ilustrasi harga pajak mobil Bugatti (Foto: Instagram/@supercar.fails)
A
A
A

JAKARTA- Banyak yang penasaran tentang berapa harga pajak mobil Bugatti? Karena mobil berkelas tinggi yang satu kerap menjadi impian masyarakat khususnya kaum pria.

 BACA JUGA:

Nominal harga pajak mobil Bugatti memang paling di tunggu-tunggu dan bikin penasaran masyarakat dari berbagai kalangan. Bagaimana tidak, diketahui mobil super kencang ini dikenal sebagai hypercar yang bernilai fantastis dan memberikan kesan yang eksklusif.

Mulai dari desain eksterior, interior hingga sektor mesin pastinya membuat siapapun pasti melongo dan terkesima melihat mahakarya pabrikan asal Prancis satu ini. Mengingat hypercar satu ini masuk dalam kategori mobil mewah pastinya nilai nominal harga pajak yang harus dibayarkan tentu sangat tinggi dan membuat getar para kaum UMR.

Bagi kamu yang penasaran maka simak ulasan satu ini untuk mengetahui rincian informasi mengenai harga pajak mobil Buggati. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (2/11/2023) terkait nominal besar harga pajak mobilo Buggati.

Berapa Harga Pajak Mobil Buggati

Setiap pembeli atau owner mobil Buggati tentu sudah siap dengan berbagai keperluan dan tanggung jawab yang perlu dibayarkan dari sebuah unit mahakarya hypercar mewah ini.

Mulai dari perawatan, pengisian bahan bakar, penggantian sparepart hingga besaran nominal pajak perlu dibayarkan dengan tepat supaya hypercar tersebut secara sah turun turun mengaspal ke jalanan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183610//giias_2025-iOrx_large.jpeg
Pameran GIIAS The Series 2025 Berakhir, Total Dihadiri Lebih dari Setengah Juta Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183544//ford-yxdl_large.jpg
Ramaikan GJAW 2025, Ford Siapkan Edisi Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183423//ford-tgi9_large.jpg
Masih Impor, Kapan Ford Mulai Rakit Lokal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183407//dash_cam-EMGy_large.jpg
Fungsi Dash Cam pada Mobil, Bisa Rekam Bukti Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183350//mobil-h1At_large.jpg
Musim Hujan, Pastikan 9 Komponen Mobil Ini dalam Kondisi Prima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183104//ford-cCvL_large.jpg
Ford Sebut Pasar Mobil Premium Turun Signifikan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement