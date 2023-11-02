10 Pilihan Mobil Bekas Rp50 jutaan yang Cocok untuk Mudik

JAKARTA - Mari memilah 10 pilihan mobil bekas Rp50 jutaan yang cocok untuk berbagai kebutuhan keluarga seperti mudik.

Mobil bekas yang cocok dibeli untuk menemani perjalanan mudik kamu kini sudah bisa dibeli dengan harga cukup terjangkau. Cukup menyiapkan budget sekitar Rp50 jutaan, kini sudah ada berbagai mobil dengan segala segmen bisa kamu pilih.

Segmen mobil MPV dan SUV dinilai sangat cocok digunakan untuk berpergian jauh mudik ke kampung halaman. Sebab keduanya memiliki kepraktisan dan ruang kabin yang lega untuk membawa segala barang tanpa tersiksa karena ruang yang terbatas.

Lantas apa saja pilihan mobil MPV dan SUV bekas yang bisa dimiliki dengan budget Rp50 jutaan? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (2/11/2023) terkait 10 mobil bekas Rp50 jutaan yang cocok untuk mudik.

10 Mobil Bekas Rp50 Jutaaan

1. Isuzu Panther Royal 1996-1999

Pilihan mobil pertama dengan budget kisaran Rp50 jutaan yaitu ada Isuzu Panther tipe Royal. Si Raja Diesel ini memang sangat memikat hati banyak masyarakat Indonesia.

Bagaimana tidak, mobil dengan konfigurasi 2.500cc diesel ini terkenal luas kabinnya, mesinnya badak dan sanggup melahap berbagai medan terjal di Indonesia selama perjalanan mudik. Terkait harga Isuzu Panther memiliki harga yang cukup stabil dikelasnya mulai dari Rp45 juta-Rp59 jutaan.

2. Honda CRV Gen 1 dan Gen 2

Honda CRV Gen 1 dan Gen 2 rupanya juga bisa kamu miliki dengan budget berkisar Rp50 juta. Bagaimana tidak, mobil sporty dengan desain kekar satu ini menampilkan bentuk konde yang besar menambah kesan gagah pada kendaraan.

Tidak hanya itu saja SUV satu ini memiliki kepraktisan barang penyimpanan yang terbilang lega dikelasnya. Untuk harga, Honda CRV Gen 1 dan Gen 2 dibanderol dengan harga Rp44 juta-Rp60 jutaan.

3. Nissan Xtrail (T30) Tahun 2005

Siapa sangka kini dengan budget Rp60 jutaan, kita ternyata sudah bisa membeli sebuah SUV tangguh yaitu Nissan Xtrail T30 tahun 2005 loh. Mengapa bisa? Sebab saat ini pasar mobil Xtrail sangat terjangkau sehingga cukup menggoda iman untuk dibeli.

Bagi kamu yang ingin membeli SUV dengan mesin QR25DE tersebut maka mesti menyiapkan dana mulai dari Rp40 juta - Rp60 jutaan sesuai dengan kondisi mobil dan masa aktif pajak tersebut.

4. Hyundai Trajet 2000

Mobil selanjutnya yang bisa dibeli di bawah Rp50 juta yaitu Hyundai Trajet. Mobil satu ini cukup mewah di era peluncurannya tahun 2000 silam. Sebab kendaran satu ini dibekali kabin luas, kapten seat, pintu sleeding door hingga adanya sunroof. Tidak heran bila MPV satu ini sangat layak dijadikan sebagai mobil keluarga yang sangat nyaman dan cocok dibawa mudik.