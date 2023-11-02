5 Cara Deteksi Power Steering Elektrik Rusak

JAKARTA - Apabila Anda pemilik kendaraan, sangat penting untuk memastikan bahwa semua komponen dalam kondisi baik.

Ketika semua komponen beroperasi dengan baik, pengalaman mengemudi mobil Anda akan lebih nyaman dan aman.

Salah satu komponen atau fitur yang sangat vital yang perlu diperiksa adalah Electric Power Steering (EPS). Ada beberapa cara untuk mendeteksi kerusakan pada komponen ini, seperti dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

1. Perhatikan Ketidakstabilan dalam Kecepatan Tinggi

Saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, Anda mungkin akan lebih cermat mengamati berbagai kondisi kendaraan.

Pada situasi ini, kerusakan pada sistem EPS dapat terdeteksi. Jika Anda mulai merasa tidak nyaman dengan stabilitas mobil dan merasakan perbedaan berat pada setirnya, maka perlu untuk mengkaji kondisi mobil tersebut.

2. Putar Setir dalam Kondisi Diam

Tanda-tanda kerusakan komponen ini dapat terlihat saat Anda mencoba memutar setir mobil setelah menyalakan atau menghidupkan mesin mobil, dengan mencoba menggerakkannya ke arah kanan dan kiri.

3. Perhatikan Lampu EPS

Tanda berikutnya yang mudah diamati adalah lampu EPS. Jika lampu ini menyala atau berkedip, perlu untuk tetap waspada.

Sebaiknya segera periksakan kondisi mobil untuk mencegah kerusakan yang lebih serius.

4. Perhatikan ketika Mengemudi

Biasanya, beragam kerusakan komponen mobil dapat terdeteksi saat Anda sedang mengemudi. Selain memeriksa kerusakan saat mobil sedang berhenti, penting juga untuk mengidentifikasi masalah saat mobil sedang bergerak.