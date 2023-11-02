Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Cara Deteksi Power Steering Elektrik Rusak

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:46 WIB
5 Cara Deteksi Power Steering Elektrik Rusak
Ilustrasi mobil (doc. Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Apabila Anda pemilik kendaraan, sangat penting untuk memastikan bahwa semua komponen dalam kondisi baik.

Ketika semua komponen beroperasi dengan baik, pengalaman mengemudi mobil Anda akan lebih nyaman dan aman.

Salah satu komponen atau fitur yang sangat vital yang perlu diperiksa adalah Electric Power Steering (EPS). Ada beberapa cara untuk mendeteksi kerusakan pada komponen ini, seperti dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

1. Perhatikan Ketidakstabilan dalam Kecepatan Tinggi

Saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, Anda mungkin akan lebih cermat mengamati berbagai kondisi kendaraan.

Pada situasi ini, kerusakan pada sistem EPS dapat terdeteksi. Jika Anda mulai merasa tidak nyaman dengan stabilitas mobil dan merasakan perbedaan berat pada setirnya, maka perlu untuk mengkaji kondisi mobil tersebut.

2. Putar Setir dalam Kondisi Diam

Tanda-tanda kerusakan komponen ini dapat terlihat saat Anda mencoba memutar setir mobil setelah menyalakan atau menghidupkan mesin mobil, dengan mencoba menggerakkannya ke arah kanan dan kiri.

3. Perhatikan Lampu EPS

Tanda berikutnya yang mudah diamati adalah lampu EPS. Jika lampu ini menyala atau berkedip, perlu untuk tetap waspada.

Sebaiknya segera periksakan kondisi mobil untuk mencegah kerusakan yang lebih serius.

4. Perhatikan ketika Mengemudi

Biasanya, beragam kerusakan komponen mobil dapat terdeteksi saat Anda sedang mengemudi. Selain memeriksa kerusakan saat mobil sedang berhenti, penting juga untuk mengidentifikasi masalah saat mobil sedang bergerak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404/mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288/servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169548/mobil-rDFR_large.jpg
Ciri-Ciri Mobil Sudah Terendam Banjir
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement