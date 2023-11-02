55 Daftar Kode Plat Nomor Seluruh Indonesia Lengkap

DAFTAR kode plat nomor seluruh Indonesia lengkap yang jarang diketahui banyak orang. Saat ini plat nomor atau Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) merupakan komponen wajib yang harus dimiliki oleh setiap kendaraan.

Beberapa plat nomor ini mengandung kode wilayah. Kode wilayah dalam plat nomor ditandai dengan huruf yang ada pada bagian depan plat nomor.

Berikut Okezone rangkum 55 daftar kode wilayah plat nomor seluruh Indonesia sesuai Perpol Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:

1. BL

Plat nomor BL merupakan kode wilayah untuk seluruh kota dan kabupaten yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. BK

Plat nomor BK digunakan sebagai kode wilayah beberapa kota/kabupaten di Sumatera Utara meliputi Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Langkat, Binjai, Simalungun, Pematang Siantar, Tanah Karo, Asahan, Labuhan Batu, Serdang Bedagai, Batubara, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.

3.BB

Plat nomor BB digunakan oleh kota/kabupaten lain di Sumatera Utara yang meliputi Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Dairi, Nias, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba Samosir, Padangsidimpuan, Paluta, Palas, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Sidikalang, dan Pakpak Bharat.

4. BA

Plat nomor BA menjadi kode wilayah untuk seluruh kota/kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

5. BM

BM merupakan kode wilayah untuk plat nomor seluruh kota/kabupaten di wilayah Provinsi Riau.

6. BP

Kode wilayah BP digunakan untuk seluruh kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

7. BG

Seluruh kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kode wilayah BG.

8. BN

BN menjadi kode wilayah untuk plat nomor kendaraan di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

9. BE

Plat nomor BE merupakan kode wilayah dari seluruh kota/kabupaten di Provinsi Lampung.

10. BD

Plat nomor BD digunakan sebagai kode wilayah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu.