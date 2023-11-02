Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hantu GTA 5 Jam Berapa?

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:51 WIB
Hantu GTA 5 Jam Berapa?
Ilustrasi untuk penampakan hantu GTA jam berapa (Foto: demitnarsis.blospot.com)
A
A
A

JAKARTA- Banyak gamer yang sangat penasaran untuk melihat penampakan hantu GTA 5 jam berapa? Meskipun game yang satu ini sudah sangat seru namun adanya penampakan hantu sudah pasti akan jauh lebih menarik

Ternyata tidak sedikit gamer yang melawan rasa takut demi membuktikan keberadaan penampakan hantu itu.

Banyak gamer yang berspekulasi bahwa hantu tersebut merupakan hantu Leonora Johnson. Namun siapakah sosok hantu yang terdapat di Gunung Gordo tersebut?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023), hantu Jolene Cranley dipastikan muncul dalam permainan legendaris tersebut. Para gamer bisa menuju lokasi ke Gunung Gordo. Lokasi Gunung Gordo, letaknya tidak jauh dari rumah Ursula.

Di sanalah terdapat sebuah area bebatuan yang bertuliskan nama Jock dengan warna merah darah. Anehnya, tulisan tersebut akan menghilang jika siang hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement