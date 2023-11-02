Hantu GTA 5 Jam Berapa?

JAKARTA- Banyak gamer yang sangat penasaran untuk melihat penampakan hantu GTA 5 jam berapa? Meskipun game yang satu ini sudah sangat seru namun adanya penampakan hantu sudah pasti akan jauh lebih menarik

Ternyata tidak sedikit gamer yang melawan rasa takut demi membuktikan keberadaan penampakan hantu itu.

Banyak gamer yang berspekulasi bahwa hantu tersebut merupakan hantu Leonora Johnson. Namun siapakah sosok hantu yang terdapat di Gunung Gordo tersebut?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023), hantu Jolene Cranley dipastikan muncul dalam permainan legendaris tersebut. Para gamer bisa menuju lokasi ke Gunung Gordo. Lokasi Gunung Gordo, letaknya tidak jauh dari rumah Ursula.

Di sanalah terdapat sebuah area bebatuan yang bertuliskan nama Jock dengan warna merah darah. Anehnya, tulisan tersebut akan menghilang jika siang hari.