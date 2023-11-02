Thorrad, RRQ Kazu, dan POCO Star Targetkan Bawa Pulang Piala FFWS 2023!

Tiga tim asal Indonesia siap bertarung di FFWS 2023 di Bangkok, Thailand (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)

JAKARTA - Tiga tim terbaik akan mewakili Indonesia di Free Fire World Series (FFWS) 2023 Bangkok. Ketiganya kompak memasang target menjuarai turnamen tersebut jelang keberangkatannya besok, Jumat (3/11/2023).

Dalam acara pelepasan ketiga tim FFWS 2023 di Jakarta, Kamis (2/11/2023), ketiga tim mengakui sudah memiliki persiapan cukup, salah satunya adalah melatih mental dari psywar.

Menurut Legaeloth yang menjadi Captain RRQ Kazu, jelang keberangkatan timnya fokus menjaga kondisi kesehatan, dan melihat skema tim lawan dari negara lain.

Diakui oleh ketiga tim tersebut mereka juga mengantisipasi tim-tim dari Brasil dan Thailand yang dikenal cukup pintar dalam memainkan psywar untuk menjatuhkan mental lawan.

"Sejauh ini tim asal Brasil dan Thailand [diantisipasi]. Selebrasi mereka memang heboh. Kita berusaha lebih tenang untuk tidak terkena psywar," jelas pria bernama lengkap Richard William Manurung tersebut.

Sekadar informasi, turnamen FFWS 2023 akan diikuti oleh 15 tim terbaik dari berbagai penjuru dunia. Thorrad dan RRQ Kazu lolos ke FFWS 2023 Bangkok dengan status juara dan runner-up Free Fire Master League (FFML) Season 8.

Sementara itu, POCO Star berpartisipasi dengan status pemuncak klasemen League Phase FFML Season 8. Thorrad dan RRQ Kazu, penampilan di FFWS 2023 akan menjadi penampilan kedua mereka di turnamen tersebut. Adapun, bagi POCO Star ini akan menjadi debut mereka di seri turnamen FFWS.