HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Game PlayStation Plus Gratis Bulan November 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:30 WIB
Daftar Game PlayStation Plus Gratis Bulan November 2023
Game gratis PlayStation Plus bulan November 2023 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sony mengumumkan game PlayStation Plus Gratis untuk bulan November 2023. Ada cukup banyak game yang tersedia, baik game multiplayer maupun game single player.

Meski demikian, game multiplayer tampaknya menjadi fokus bulan ini dengan kehadiran Aliens: Fireteam Elite dan Dragon Ball: The Breakers. Untuk game singleplayer ada juga Mafia 2: Definitive Edition.

Untuk diketahui, Aliens: Fireteam Elite sendiri adalah game tembak-menembak orang ketiga multiplayer yang dirilis tahun 2021. Game ini lebih berfokus pada genre permainan aksi ketimbang survival-horor.

Pembuatan permainan video ini dikerjakan oleh Cold Iron Studios selaku pihak pengembang sekaligus penerbitnya yang bekerja sama dengan Disney’s 20th Century Games.

Sementara Dragon Ball: The Breakers adalah sebuah game Assymetrical Action PvP Online Multiplayer, di mana terdapat dua kubu bersebrangan, yaitu Raider dan Survivor.

Sedangkan Mafia 2: Definitive Edition adalah game dengan latar era keemasan kejahatan terorganisir dan dibintangi oleh Vito Scaletta. Game ini bercerita tentang harapan untuk bisa melunasi hutang ayahnya.

Sebagaimana dilansir dari IGN, Kamis (2/11/2023), game PlayStation Plus Gratis untuk bulan November ini akan tersedia mulai tanggal 7 November hingga 4 Desember 2023.

(Saliki Dwi Saputra )

      
