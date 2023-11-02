Keseruan Meet Eat Inspire oleh Hypernet Technologies, Bagikan Informasi Proteksi Keamanan Siber

Jakarta- Hypernet Technologies bersama Veeam dan HPE mengadakan acara Meet Eat Inspire di Hotel Ayana Jakarta beberapa waktu yang lalu. Meet Eat Inspire kali ini mengangkat tema “Optimizing Data Processing and Backup for Modern Organizations”. Tema ini diangkat untuk memberikan pandangan baru serta informasi terkait pemulihan data perusahaan serta proteksi keamanan siber.

Vice President of Commercial Hypernet Technologies, William Soeganda membuka acara tersebut dengan pidato singkat sambil menyambut para peserta event Meet Eat Inspire dengan penuh semangat.

Acara berlanjut dengan penyampaian materi oleh Newin Atmarumeksa (System Engineer Veeam). Pada sesi pertama ini, pembicara memberikan informasi mengenai anatomi serangan siber dan seberapa besar bahaya yang terjadi jika terdapat ransomware.

"Proteksi keamanan siber dan Ransomware diperlukan untuk menangani masalah tersebut," ujar Newin.

