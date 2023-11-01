Resmi Meluncur, Huawei MatePad 11 PaperMatte Edition Dijual Rp7 Jutaan!

JAKARTA - Huawei resmi meluncurkan MatePad 11 PaperMatte Edition ke Indonesia, Rabu (1/11/2023). Tablet satu ini dibanderol dengan harga Rp7 jutaan.

Training Director Huawei Device Indonesia, Edy Supartono mengatakan bahwa MatePad 11 PaperMatte Edition merupakan perangkat penunjang produktivitas serta hiburan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, dia juga menjanjikan ada lebih banyak fitur serta peningkatan spesifikasi yang ditawarkan dibandingkan model yang diluncurkan sebelumnya.

"Melalui inovasi layar bertekstur unik seperti lembaran kertas, serta paparan sinarnya yang lebih aman dan nyaman di mata, tablet baru ini mampu memenuhi kebutuhan untuk perangkat mobile yang canggih, ringan, fleksibel dan nyaman digunakan,"ungkapnya.

Huawei MatePad 11 PaperMatte Edition hadir dengan layar TFT LCD berukuran 11 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 2560x1600 piksel dan telah mendukung refresh rate 120Hz.

Dia menyebut tablet ini juga memiliki fitur Anti-Glare, yang meminimalisir munculnya distraksi pantulan cahaya pada layar tablet di berbagai kondisi cahaya sehingga lebih nyaman di mata.

Dalam menopang performanya, Huawei MatePad 11 PaperMatte Edition mengandalkan prosesor Snapdragon 870 yang dipadu dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Baterainya berkapasitas 7.250 mAh dengan pengisian 22,5W.