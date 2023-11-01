Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Resmi Meluncur, Huawei MatePad 11 PaperMatte Edition Dijual Rp7 Jutaan!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:35 WIB
Resmi Meluncur, Huawei MatePad 11 PaperMatte Edition Dijual Rp7 Jutaan!
Huawei MatePad 11 Papermatte Edition (Foto: Huawei Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Huawei resmi meluncurkan MatePad 11 PaperMatte Edition ke Indonesia, Rabu (1/11/2023). Tablet satu ini dibanderol dengan harga Rp7 jutaan.

Training Director Huawei Device Indonesia, Edy Supartono mengatakan bahwa MatePad 11 PaperMatte Edition merupakan perangkat penunjang produktivitas serta hiburan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, dia juga menjanjikan ada lebih banyak fitur serta peningkatan spesifikasi yang ditawarkan dibandingkan model yang diluncurkan sebelumnya.

"Melalui inovasi layar bertekstur unik seperti lembaran kertas, serta paparan sinarnya yang lebih aman dan nyaman di mata, tablet baru ini mampu memenuhi kebutuhan untuk perangkat mobile yang canggih, ringan, fleksibel dan nyaman digunakan,"ungkapnya. 

Huawei MatePad 11 PaperMatte Edition hadir dengan layar TFT LCD berukuran 11 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 2560x1600 piksel dan telah mendukung refresh rate 120Hz.

Dia menyebut tablet ini juga memiliki fitur Anti-Glare, yang meminimalisir munculnya distraksi pantulan cahaya pada layar tablet di berbagai kondisi cahaya sehingga lebih nyaman di mata.

Dalam menopang performanya, Huawei MatePad 11 PaperMatte Edition mengandalkan prosesor Snapdragon 870 yang dipadu dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Baterainya berkapasitas 7.250 mAh dengan pengisian 22,5W.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/16/3039051/huawei_matepad_se_11-OdSM_large.jpg
Beli Sekarang! HUAWEI MatePad SE 11, Tablet Andalan untuk Berbagai Kebutuhan Digital Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/57/3026265/country_training_manager_huawei_edy_supartono-dvLH_large.jpg
Ekslusif di Huawei MatePad 11.5 S, GoPaint Jadi Aplikasi Unggulan untuk Melukis dan Ilustrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/16/3023176/huawei-X0vQ_large.jpg
Beri Pengalaman ala Kertas dan Aman untuk Mata , HUAWEI MatePad 11.5 S Hadirkan Layar PaperMatte
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/57/2983198/huawei_matepad_115_papermatte_edition-va5h_large.jpg
Tablet Ramah Mata HUAWEI MatePad 11.5 Papermatte Edition Resmi Meluncur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/57/2942905/huawei-matepad-pro-13-2-siap-meluncur-bulan-depan-punya-desain-tipis-dan-ringan-QUM7NWa6CI.jpg
Huawei MatePad Pro 13.2 Siap Meluncur Bulan Depan, Punya Desain Tipis dan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/57/2907575/huawei-matepad-11-papermatte-akan-hadir-di-indonesia-begini-keunggulannya-JpXRo3JQC1.jpg
Huawei MatePad 11 Papermatte akan Hadir di Indonesia, Begini Keunggulannya!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement