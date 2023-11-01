Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Selain Xiaomi 14, Ini Daftar HP Android yang akan Pakai Snapdragon 8 Gen 3 Terbaru

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:45 WIB
Selain Xiaomi 14, Ini Daftar HP Android yang akan Pakai Snapdragon 8 Gen 3 Terbaru
Xiaomi 14 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Daftar smartphone yang bakal pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 menjadi menarik untuk disimak. Pasalnya, chipset andalan perangkat Android keluaran Qualcomm yang diumumkan minggu lalu ini diketahui mendukung berbagai pengalaman AI baru.

Dilansir dari situs 9To5Google, Rabu (1/11/2023), Snapdragon 8 Gen 3 dibangun pada proses 4nm dan memiliki tata letak inti 1+5+2. Chip ini membuka lebih banyak fitur lintas perangkat melalui “Snapdragon Seamless”-nya.

Hasil ujinya pada benchmark juga sangat tinggi, hampir dikatakan mendekati dan mampu mengalahkan chip Apple A17 Pro yang disematkan pada seri iPhone 15 Pro yang diluncurkan Apple baru-baru ini.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Xiaomi 14 telah menjadi smartphone pertama yang menyematkan chip ini di perangkatnya. Sayangnya, smartphone ini baru dirilis di China dan diperkirakan baru tersedia secara global di tahun depan.

Meskipun demikian, Qualcomm sendiri telah mengonfirmasi lebih dari selusin merek smartphone Android besar lainnya yang juga akan menyusul penggunaan Snapdragon 8 Gen 3 pada produk terbarunya nanti.

Berikut ini daftar smartphone yang diperkirakan bakal pakai Chipset Snapdragon 8 Gen 3, setelah Xiaomi 14.

One Plus 12

Diperkirakan rilis di China pada Desember mendatang, OnePlus 12 menjadi smartphone berikutnya yang dipastikan akan berjalan dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Hal tersebut didasarkan pada serangkaian bocoran yang disertai dengan penerapan berbagai peningkatan lainnya. 

Samsung Galaxy S24

Samsung diketahui telah banyak mengonfirmasi penggunaan Snapdragon 8 Gen 3 pada perangkat terbarunya di masa mendatang. Meskipun belum dikonfirmasi, seri Galaxy S24 yang diperkirakan meluncur awal tahun depan berkemungkinan besar akan mengadopsi chip andalan Qualcomm ini.

Halaman:
1 2 3
      
