Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rusia akan Luncurkan Stasiun Luar Angkasa Baru Tahun 2027

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |09:03 WIB
Rusia akan Luncurkan Stasiun Luar Angkasa Baru Tahun 2027
Rusia akan segera buat Stasiun Luar Angkasa sendiri (Foto: Sky News)
A
A
A

KOROLYOV - Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam kunjungan ke perusahan roket di Korolyov memastikan bahwa negaranya akan memiliki stasiun luar angkasa baru. Dia menyebut ini akan mengorbit pada tahun 2027 mendatang.

Putin menegaskan stasiun luar angkasa Rusia akan dirancang oleh Badan Antariksa Roscosmos Moskow. Dengan kehadiran stasiun luar angkasa tersebut, Negeri Beruang Merah akan resmi berpisah dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

"Ketika sumber daya ISS habis, kita tidak hanya memerlukan satu segmen, tapi seluruh stasiun untuk digunakan. Dan pada tahun 2027, segmen pertama harus ditempatkan di orbit," kata Putin dikutip dari Sky News, Rabu (1/11/2023).

Untuk diketahui, ISS telah menjadi simbol diplomasi dan kolaborasi internasional sejak diluncurkan pada tahun 1998, namun Rusia mengatakan pihaknya akan meninggalkan proyek tersebut setelah terputus dari Barat menyusul perang di Ukraina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/56/3122714/roket_falcon_9-Bs9b_large.jpg
Roket SpaceX Meluncur Jemput 2 Astronot yang Sudah 9 Bulan Terjebak di Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/56/2978004/stasiun_luar_angkasa_dok_reuters-w5Cq_large.jpg
Rusia Ungkap Kebocoran Udara di ISS Terus Membesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/56/2977560/stasiun_luar_angkasa_internasional-w2mM_large.jpg
Roscosmos Akui Stasiun Luar Angkasa Internasional Alami Masalah Kebocoran Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/56/2776381/jaga-kesehatan-astronot-australia-buat-salad-luar-angkasa-sPQUk3hJ5a.jpg
Jaga Kesehatan Astronot, Australia Buat Salad Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/56/2755747/bagaimana-cara-astronot-membangun-stasiun-luar-angkasa-h8KY9qrPhz.jpg
Bagaimana Cara Astronot Membangun Stasiun Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/30/56/2448556/stasiun-antariksa-internasional-sempat-bergerak-liar-penyelidikan-dilakukan-n4wBA0paSL.jpg
Stasiun Antariksa Internasional Sempat Bergerak Liar, Penyelidikan Dilakukan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement