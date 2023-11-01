Rusia akan Luncurkan Stasiun Luar Angkasa Baru Tahun 2027

Rusia akan segera buat Stasiun Luar Angkasa sendiri (Foto: Sky News)

KOROLYOV - Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam kunjungan ke perusahan roket di Korolyov memastikan bahwa negaranya akan memiliki stasiun luar angkasa baru. Dia menyebut ini akan mengorbit pada tahun 2027 mendatang.

Putin menegaskan stasiun luar angkasa Rusia akan dirancang oleh Badan Antariksa Roscosmos Moskow. Dengan kehadiran stasiun luar angkasa tersebut, Negeri Beruang Merah akan resmi berpisah dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

"Ketika sumber daya ISS habis, kita tidak hanya memerlukan satu segmen, tapi seluruh stasiun untuk digunakan. Dan pada tahun 2027, segmen pertama harus ditempatkan di orbit," kata Putin dikutip dari Sky News, Rabu (1/11/2023).

Untuk diketahui, ISS telah menjadi simbol diplomasi dan kolaborasi internasional sejak diluncurkan pada tahun 1998, namun Rusia mengatakan pihaknya akan meninggalkan proyek tersebut setelah terputus dari Barat menyusul perang di Ukraina.