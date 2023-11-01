iPhone 15 Dicas Pakai Powerbank

JAKARTA- Ternyata iPhone 15 dicas pakai powerbank berpotensi menimbulkan keganjilan pada ponsel tersebut. Karena masalah pengisian daya dan kelistrikan masih jadi problematika bagi produk iPhone.

Hal ini terungkap karena USB-C di iPhone 15 series yang menimbulkan masalah baru usai menjadi yang pertama kali mencoba dalam sejarah Apple. Sedangkan selama ini Apple terus mempertahankan port lightning.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023), berdasarkan pengalaman salah satu pengguna iPhone 15 Pro tersebar di forum online. Dia mengaku mengalami keanehan saat sedang mengisi ulang iPhone 15 Pro menggunakan powerbank.

Setelah menggunakan USB-C, ternyata baterai iPhone 15 Pro tidak terisi daya melainkan sebaliknya. Justru ponsel tersebut yang mengisi daya untuk powerbank itu.

Mungkin belum banyak yang mengetahui bila ponsel iPhone 15 Pro memang menggunakan fitur reverse charging. Sehingga iPhone 15 Pro juga dapat berfungsi sebagai powerbank bagi perangkat lainnya.

Pengguna bisa mengisi daya Apple Watch, AirPods atau iPhone seri lainnya. Namun seharusnya iPhone bisa terisi bila menggunakan powerbank dengan kapasitas daya yang lebih besar.

Dalam kabar lainnya iPhone 15 Pro mengisi daya iPad Pro. Hal ini juga aneh karena iPad memiliki baterai yang lebih besar dibanding iPhone.

Sementara itu, Anker memberikan saran bagi pengguna untuk mengisi daya iPhone dari powerbank melalui port USB-A, bukan USB-C.