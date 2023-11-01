Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Satelit SATRIA-1 Sukses Memasuki Orbit, Apa Saja Manfaatnya?

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |20:33 WIB
Satelit SATRIA-1 Sukses Memasuki Orbit, Apa Saja Manfaatnya?
Satelit SATRIA-1 (Foto: Kominfo)
A
A
A

JAKARTA - Satelit SATRIA-1 sukses memasuki orbit Geostasioner di posisi 146° Bujur Timur, tepat di atas Papua. Satelit multifungsi buatan Thales Alenia Space ini mengangkasa di ketinggian lebih dari 36,000 km di atas permukaan Bumi. 

Menurut Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, SATRIA-1 akan segera mengkoneksikan titik-titik layanan publik serta meningkatkan konektivitas layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan begitu kesenjangan akses internet bisa teratasi.

“Kehadiran SATRIA-1 akan meningkatkan konektivitas layanan publik dan layanan pemerintah, termasuk di daerah 3T, yang tentunya akan mengakselerasi terwujudnya visi BAKTI Kominfo menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya, Rabu (1/11/2023).

Fadhilah menjelaskan, SATRIA-1 akan mengkoneksikan titik-titik layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan akan menghadirkan era baru dalam layanan publik. 

Secara bertahap, SATRIA-1 digadang-gadang akan mengurangi kesenjangan akses broadband internet yang disebabkan beragam kondisi geografis dan kondisi masyarakat Indonesia yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan teresterial. 

Fadhilah lebih lanjut menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih terus berupaya untuk mempercepat penyediaan remote terminal ground segment di lokasi-lokasi layanan publik yang nantinya akan diintegrasikan dengan space segment SATRIA-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/54/2972771/satelit-merah-putih-2-telkomsat-meluncur-ke-orbit-besok-intip-spesifikasinya-aQApJvTmVp.jpeg
Satelit Merah Putih 2 Telkomsat Meluncur ke Orbit Besok, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/54/2962992/jaga-kedaulatan-bangsa-di-angkasa-pemerintah-perlu-dorong-bisnis-satelit-di-indonesia-CK8wigRn5s.jpg
Jaga Kedaulatan Bangsa di Angkasa, Pemerintah Perlu Dorong Bisnis Satelit di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/54/2962935/jadi-tulang-punggung-komunikasi-bisnis-satelit-di-indonesia-masih-kurang-dapat-perhatian-X0KeBwbtdi.jpg
Jadi Tulang Punggung Komunikasi, Bisnis Satelit di Indonesia Masih Kurang Dapat Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/56/2962810/bagaimana-satelit-bisa-mengorbit-bumi-tanpa-bahan-bakar-ini-penjelasanya-7b7K3uACqO.jpg
Bagaimana Satelit Bisa Mengorbit Bumi Tanpa Bahan Bakar, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2937987/sukses-jalani-uji-coba-satria-1-siap-hadirkan-konektivitas-di-indonesia-qoshgm1yQu.jpg
Sukses Jalani Uji Coba, SATRIA-1 Siap Hadirkan Konektivitas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/56/2920781/tampak-seperti-lubang-pulau-di-tengah-laut-ini-ternyata-dihuni-pohon-pembunuh-pdj1WJjyiH.jpg
Tampak Seperti Lubang , Pulau di Tengah Laut Ini Ternyata Dihuni Pohon Pembunuh
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement