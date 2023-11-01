Satelit SATRIA-1 Sukses Memasuki Orbit, Apa Saja Manfaatnya?

JAKARTA - Satelit SATRIA-1 sukses memasuki orbit Geostasioner di posisi 146° Bujur Timur, tepat di atas Papua. Satelit multifungsi buatan Thales Alenia Space ini mengangkasa di ketinggian lebih dari 36,000 km di atas permukaan Bumi.

Menurut Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, SATRIA-1 akan segera mengkoneksikan titik-titik layanan publik serta meningkatkan konektivitas layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan begitu kesenjangan akses internet bisa teratasi.

“Kehadiran SATRIA-1 akan meningkatkan konektivitas layanan publik dan layanan pemerintah, termasuk di daerah 3T, yang tentunya akan mengakselerasi terwujudnya visi BAKTI Kominfo menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya, Rabu (1/11/2023).

Fadhilah menjelaskan, SATRIA-1 akan mengkoneksikan titik-titik layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan akan menghadirkan era baru dalam layanan publik.

Secara bertahap, SATRIA-1 digadang-gadang akan mengurangi kesenjangan akses broadband internet yang disebabkan beragam kondisi geografis dan kondisi masyarakat Indonesia yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan teresterial.

Fadhilah lebih lanjut menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih terus berupaya untuk mempercepat penyediaan remote terminal ground segment di lokasi-lokasi layanan publik yang nantinya akan diintegrasikan dengan space segment SATRIA-1.