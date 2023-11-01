JAKARTA - Banyak yang bertanya-tanya berapa pajak mobil Suzuki Ertiga? Karena tipe mobil ini sangat pantas menjadi pilihan bagi keluarga di Tanah Air. Sejak awal kehadiran Suzuki Ertiga di Indonesia memang disambut dengan baik oleh banyak masyarakat.
Pasalnya mobil satu ini telah mewarnai segmen varian MPV sejak kemunculannya ditahun 2012 silam selain Toyota Avanza dan menarik untuk dibeli. Suzuki Ertiga menawarkan berbagai kepraktisan, kenyamanan berkendara dan tentu model yang lebih modern ketimbang merk MPV lainnya.
Namun sebelum kamu membelinya ada baiknya untuk mencari tahu dan mengetahui besaran pajak yang dikenakan untuk mobil Suzuki Ertiga ini.
Oleh karena itu bagi yang tidak mengetahui maka simak ulasan satu ini selengkapnya. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (1/11/2023) terkait pajak mobil Suzuki Ertiga dari tahun ke tahun.
Berapa Pajak Mobil Suzuki Ertiga?
Melansir laman resmi Dinas Pedapatan, diketahui besaran pajak mobil Suzuki Ertiga dari berbagai tipe dan tahun pembuatan sebagai berikut:
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2023 Rp 3.566.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2023 Rp 4.049.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2023 Rp 3.818.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2022 Rp 3.482.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2022 Rp 3.944.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2022 Rp 3.734.000
ERTIGA GT 4X2 AT Tahun 2022 Rp 4.490.000
ERTIGA GT 4X2 MT Tahun 2022 Rp 4.322.000
ERTIGA GX 4X2 AT Tahun 2022 Rp 4.175.000
ERTIGA GX 4X2 MT Tahun 2022 Rp 3.986.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2021 Rp 3.398.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2021 Rp 3.860.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2021 Rp 3.650.000
ERTIGA GT 4X2 AT Tahun 2021 Rp 4.385.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2020 Rp 3.209.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2020 Rp 3.671.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2020 Rp 3.503.000
ERTIGA GT 4X2 AT Tahun 2020 Rp 4.154.000
ERTIGA GT 4X2 MT Tahun 2020 Rp 3.986.000
ERTIGA GX 4X2 AT Tahun 2020 Rp 3.860.000
ERTIGA GX 4X2 MT Tahun 2020 Rp 3.713.000
ERTIGA 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.503.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT Tahun 2019 Rp 3.713.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT Tahun 2019 Rp 3.797.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.587.000
ERTIGA DX 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.314.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.062.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2019 Rp 3.482.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.335.000
ERTIGA GS 4X2 AT Tahun 2019 Rp 3.776.000
ERTIGA GS 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.608.000
ERTIGA GT 4X2 AT Tahun 2019 Rp 4.112.000
ERTIGA GT 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.944.000
ERTIGA GX 4X2 AT Tahun 2019 Rp 3.671.000
ERTIGA GX 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.524.000
ERTIGA SDX 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.503.000
ERTIGA STD 4X2 MT Tahun 2019 Rp 3.083.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT Tahun 2019 Rp 3.524.000
ERTIGA 4X2 MT Tahun 2018 Rp 3.335.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT Tahun 2018 Rp 3.524.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT Tahun 2018 Rp 3.608.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT Tahun 2018 Rp 3.419.000
ERTIGA DX 4X2 MT Tahun 2018 Rp 3.167.000
ERTIGA GA 4X2 MT Tahun 2018 Rp 2.768.000
ERTIGA GL 4X2 AT Tahun 2018 Rp 3.230.000
ERTIGA GL 4X2 MT Tahun 2018 Rp 3.041.000
ERTIGA GS 4X2 AT Tahun 2018 Rp 3.461.000
ERTIGA GS 4X2 MT Tahun 2018 Rp 3.251.000
ERTIGA GX 4X2 AT Tahun 2018 Rp 3.419.000
ERTIGA GX 4X2 MT Tahun 2018 Rp 3.209.000
ERTIGA SDX 4X2 MT Tahun 2018 Rp 3.335.000
ERTIGA STD 4X2 MT Tahun 2018 Rp 2.936.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT Tahun 2018 Rp 3.356.000
ERTIGA 4X2 MT Tahun 2017 Rp 3.188.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2017 Rp 3.356.000
