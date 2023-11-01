Berapa Bayar Pajak Mobil Xenia? Segini Biaya yang Patut Dibayarkan
Ilustrasi pajak mobil Xenia yang harus dibayarkan (Foto: Instagram/@dadan_rismobil)
JAKARTA - Mari menghitung berapa bayar pajak mobil Xenia yang perlu dibayarkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Daihatsu Xenia di Indonesia ternyata sangat laku keras. Sebab MPV satu ini telah banyak berseliweran di jalan bahkan disebut sebagai mobil sejuta umat.
Mulai dari kehadirannya ditahun 2004 hingga tahun 2023, mobil satu ini tetap menjadi andalan banyak orang. Hal itu di karenakan biaya perawatan Daihatsu Xenia yang murah serta memiliki nilai pajak yang masih terjangkau ketimbang MPV lainnya.
Lantas berapakah besaran pajak yang harus dibayarkan jika ingin meminang mobil sejuta umat tersebut?
Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (01/11/2023) terkait besaran pajak mobil Xenia.
Berapa Bayar Pajak Mobil Xenia?
Salah satu sumber menyatakan bahwa tipe Xenia yang banyak dicari banyak orang antara lain Xenia Li, Xenia Xi, Xenia R, Xenia R Deluxe, dan beberapa tipe Xenia lainnya. Berikut besaran pajak Daihatsu Xenia dari berbagai tipe dan tahun pembuatannya:
1. Pajak Xenia Type R (Tahun 2015-2021)
XENIA 1.3 R 4X2 AT 2015 Rp 2.436.000
XENIA 1.3 R 4X2 MT 2015 Rp 2.289.000
XENIA 1.3 R AT 2015 Rp 2.436.000
XENIA 1.3 R MT 2015 Rp 2.289.000
XENIA 1.3 R AT 2016 Rp 2.688.000
XENIA 1.3 R MT 2016 Rp 2.520.000
XENIA 1.3 R AT 2017 Rp 2.898.000
XENIA 1.3 R MT 2017 Rp 2.709.000
XENIA 1.3 R AT 2018 Rp 3.003.000
XENIA 1.3 R MT 2018 Rp 2.835.000
XENIA 1.5 R AT 2018 Rp 3.213.000
XENIA 1.5 R MT 2018 Rp 3.045.000
XENIA 1.3 R AT 2019 Rp 3.129.000
XENIA 1.3 R MT 2019 Rp 2.961.000
XENIA 1.5 R AT 2019 Rp 3.402.000
XENIA 1.5 R MT 2019 Rp 3.213.000
XENIA 1.3 R AT 2020 Rp 3.213.000
XENIA 1.3 R MT 2020 Rp 3.003.000
XENIA 1.5 R AT 2020 Rp 3.486.000
XENIA 1.5 R MT 2020 Rp 3.297.000
XENIA 1.3 R AT 2021 Rp 3.360.000
XENIA 1.3 R MT 2021 Rp 3.150.000
XENIA 1.5 R AT 2021 Rp 3.570.000
XENIA 1.5 R MT 2021 Rp 3.444.000
2. Pajak Xenia R All New (Tahun 2021-2023)
XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2021 Rp 3.255.000
XENIA ALL NEW R 1.3 MT 2021 Rp 3.045.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2021 Rp 3.465.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT ASA 2021 Rp 3.612.000
XENIA ALL NEW R 1.5 MT 2021 Rp 3.234.000
XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2022 Rp 3.339.000
XENIA ALL NEW R 1.3 MT 2022 Rp 3.129.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2022 Rp 3.549.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT ASA 2022 Rp 3.696.000
XENIA ALL NEW R 1.5 MT 2022 Rp 3.318.000
XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2023 Rp 3.423.000
XENIA ALL NEW R 1.3 MT 2023 Rp 3.213.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2023 Rp 3.633.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT ASA 2023 Rp 3.780.000
XENIA ALL NEW R 1.5 MT 2023 Rp 3.402.000
3. Pajak Xenia X (Tahun 2009-2023)
XENIA 1.3 X IA 2009 Rp 1.701.000
XENIA 1.3 X 2010 Rp 1.869.000
XENIA 1.3 X AT 2015 Rp 2.373.000
XENIA 1.3 X MT 2015 Rp 2.226.000
XENIA 1.3 X AT 2016 Rp 2.625.000
XENIA 1.3 X MT 2016 Rp 2.457.000
XENIA 1.3 X AT 2017 Rp 2.814.000
XENIA 1.3 X MT 2017 Rp 2.646.000
XENIA 1.3 X AT 2018 Rp 2.940.000
XENIA 1.3 X MT 2018 Rp 2.751.000
XENIA 1.3 X AT 2019 Rp 3.066.000
XENIA 1.3 X MT 2019 Rp 2.898.000
XENIA 1.3 X AT 2020 Rp 3.087.000
XENIA 1.3 X MT 2020 Rp 2.919.000
XENIA 1.3 X AT 2021 Rp 3.192.000
XENIA 1.3 X MT 2021 Rp 2.982.000
XENIA ALL NEW X 1.3 CVT 2021 Rp 3.108.000
XENIA ALL NEW X 1.3 MT 2021 Rp 2.877.000
XENIA 1.3 X MT 2022 Rp 3.024.000
XENIA ALL NEW X 1.3 CVT 2022 Rp 3.192.000
XENIA ALL NEW X 1.3 MT 2022 Rp 2.940.000
XENIA ALL NEW X 1.3 CVT 2023Rp 3.276.000
XENIA ALL NEW X 1.3 MT 2023 Rp 3.024.000
4. Pajak Xenia M (Tahun 2015-2023)
XENIA 1.0 M MT 2015 Rp 2.205.000
XENIA 1.0 M MT 2016 Rp 2.289.000
XENIA ALL NEW M 1.3 MT 2021 Rp 2.835.000
XENIA ALL NEW M 1.3 MT 2022 Rp 2.898.000
XENIA ALL NEW M 1.3 MT 2023 Rp 2.961.000
5. Pajak Xenia R Deluxe (Tahun 2011-2021)
ALL NEW XENIA R DELUXE 1.3 2011 Rp. 1.953.000
ALL NEW XENIA R DELUXE 1.3 2012 Rp. 2.121.000
ALL NEW XENIA R DELUXE 1.3 2013 Rp. 2.436.000
ALL NEW XENIA R DELUXE 1.3 2014 Rp. 2.730.000
ALL NEW XENIA R DELUXE 1.3 2015 Rp. 3.045.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 4X2 AT 2015 Rp. 2.520.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 4X2 2015 Rp. 2.457.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 2015 Rp. 2.520.000
XENIA R DELUXE 1.3 MT 2015 Rp. 2.352.000
XENIA R DELUXE MT 1.3 4X2 2015 Rp. 2.352.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 2016 Rp. 2.772.000
XENIA R DELUXE 1.3 MT 2016 Rp. 2.604.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 2017 Rp. 2.982.000
XENIA R DELUXE 1.3 MT 2017 Rp. 2.793.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 2018 Rp. 3.087.000
XENIA R DELUXE 1.3 MT 2018 Rp. 2.919.000
XENIA R DELUXE AT 1.5 2018 Rp. 3.318.000
XENIA R DELUXE MT 1.5 2018 Rp. 3.129.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 2019 Rp. 3.234.000
XENIA R DELUXE 1.3 MT 2019 Rp. 3.045.000
XENIA R DELUXE AT 1.5 2019 Rp. 3.507.000
XENIA R DELUXE MT 1.5 2019 Rp. 3.318.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 2020 Rp. 3.276.000
XENIA R DELUXE 1.3 MT 2020 Rp. 3.066.000
XENIA R DELUXE AT 1.5 2020 Rp. 3.549.000
XENIA R DELUXE MT 1.5 2020 Rp. 3.360.000
XENIA R DELUXE AT 1.3 2021 Rp. 3.360.000
XENIA R DELUXE 1.3 MT 2021 Rp. 3.150.000
XENIA R DELUXE AT 1.5 2021 Rp. 3.570.000
XENIA R DELUXE MT 1.5 2021 Rp. 3.444.000
6. Pajak Xenia D (Tahun 2015-2016)
XENIA 1.0 D MT 2015 Rp 2.163.000
XENIA 1.0 D MT 2016 Rp 2.226.000
XENIA D MT 1.3 4X2 2015 Rp 2.289.000
XENIA D MT 1.1 2016 Rp 2.890.000
7. Pajak Xenia M Deluxe (Tahun 2011-2015)
XENIA M DELUXE 4X2 MT 2011 Rp 1.659.000
XENIA M DELUXE 4X2 MT 2012 Rp 1.722.000
XENIA M DELUXE 4X2 MT 2013 Rp 1.869.000
XENIA M DELUXE 4X2 MT 2014 Rp 2.058.000
XENIA M DELUXE 4X2 MT 2015 Rp 2.289.000