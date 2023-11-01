KTM Pamer Prototipe Kendaraan Komersial Bertenaga Hidrogen

JAKARTA - H2X Global dan KTM Technologies GmbH meluncurkan prototipe kendaraan komersial bertenaga hidrogen dengan mengusung model van, pickup, dan taksi di Body Engineering Days Conference beberapa waktu lalu.

Perusahaan asal Australia dan Austria ini telah bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang jauh lebih baik untuk kendaraan ringan dengan power train nol-emisi.

Melansir carbuzz, Rabu (1/11/2023), kedua perusahaan ini membawa beragam keahliannya ke project ini. H2X pertama kali muncul dua tahun lalu ketika meluncurkan Ford Ranger bertenaga hidrogen yang dinamakan dengan H2X Warrego.

Model tersebut menawarkan kemampuan yang mengesankan namun dengan harga yang mengejutkan. H2X Global tercatat telah menyempurnakan teknologi dan memutuskan untuk bekerjasama dengan KTM, mengingat keahliannya terbatas. Sementara itu, KTM baru baru ini telah memulai debutnya pada mobil supercar GT-XR.

“Kerjasama antara dua perusahaan ini diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan kedua perusahaan untuk menciptakan sesuatu yang dapat membantu untuk mengubah industri kendaraan komersial. Kedua perusahaan telah sepakat untuk membuat sasis baru untuk mengurangi biaya dan memungkinkan lebih banyak kemampuan untuk beradaptasi antar varian,” tulis H2X Global dan KTM Technologies, dalam keteranganya.