10 Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening

JAKARTA- Inilah 10 game penghasil uang langsung ke rekening yang bisa menjadi alternatif permainan yang menguntungkan. Hal ini tentu menjadi daya tarik yang sangat besar.

Faktanya saat ini cukup banyak game penghasil uang yang bisa kamu mainkan. Bahkan mayoritas bisa dimainkan menggunakan smartphone yang biasa kamu gunakan.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023) berikut 10 game penghasil uang langsung ke rekening yang bisa coba kamu mainkan.

10 PK Rewards

Game ini menawarkan kartu hadiah, perjalanan, dan hadiah pakaian kepada pengguna untuk merek seperti Amazon dan Starbucks.

PK Rewards melacak latihan penggunanya untuk mengukur upaya mereka.

Ini bekerja pada teknologi pengubah permainan, mengukur aktivitas apa pun, di mana saja, dan kapan saja.

Skor upaya yang dipersonalisasi yang dapat diubah menjadi koin.

9 Envul

Aplikasi berbasis website ini gudangnya para penggemar game.

Pengguna diharuskan upload video bermain game kalian.

Kalian rekam video ketika main game baik di smartphone atau di PC.

Kemudian upload di website itu.

8 Jetpack

Tingkat keseruan game yang satu ini termasuk yang paling tinggi.

Konsepnya juga berbeda dengan permainan yang jauh lebih menarik.

Untuk memenangkan gamenya, pengguna harus menghindari cerobong asap agar tidak tersentuh karakternya.

Jadi, karakter dalam game ini akan dibuat melayang dan harus menghindari hambatan-hambatan yang ada.

Semakin banyak hambatan yang dihindari, maka hadiah akan semakin besar.

7 Gamezop

Gamezop merupakan aplikasi yang memuat banyak jenis game.

Pengguna tidak harus mengunduh game dulu agar bisa memainkannya.

Cukup dengan punya akun di Gamezop lalu bisa memainkan aneka jenis game.

Jenis gamenya sangat beragam mulai dari game balap, petualangan, strategi, logika, dan masih banyak lainnya.

Pemain bisa mendapatkan keuntungan setiap kali menyelesaikan misi.

6 Mager

Bila bermain game MaGer, kamu bisa mendapatkan koin.

Koin itu nantinya bisa ditukarkan jadi uang digital.

Selain itu, koinnya juga bisa kamu tukarkan dengan pulsa.

Gamer cukup mengikuti permainan untuk bisa mendapatkan koin dan uang dari permainan ini.

Permainannya mirip seperti Mobile Legends: Bang Bang.

Namun isi permainan terdiri atas beberapa jenis game.

5 Danabird