Beri Dukungan untuk Palestina, Anak-Anak Gelar Aksi Demo Virtual di Roblox

JAKARTA - Derasnya dukungan yang mengalir untuk Palestina masih terus berlanjut. Aksi demo kemanusiaan juga telah menggema hampir di seluruh dunia dari berbagai kalangan. Menariknya, sejumlah anak-anak dikabarkan juga ikut serta dalam gelombang aksi kemanusiaan tersebut dengan menggelar demo virtual di Roblox.

Dilansir dari situs TechCrunch, Rabu (1/11/2023), anak-anak yang notabenenya belum cukup umur itu menunjukkan dukungan mereka untuk Palestina diwakili oleh tubuh animasi mereka yang berbaris mengibarkan bendera Palestina di dunia Roblox yang mirip lego.

Di balik balutan karakter animasi tersebut, anak-anak yang terlibat dalam demo ini juga saling berbagi pesan instan yang didominasi oleh bahasa Melayu dan Inggris untuk menyerukan keadilan bagi Palestina.

Meskipun demikian, percakapan melalui server Roblox ini sesekali juga disensor dalam bentuk tanda pagar yang menunjukkan batasan dialog dalam platform game tersebut. Kata-kata dan frasa seperti “Yahudi”, “Hamas”, dan “Bebaskan Palestina” selalu disensor di dalam server, apa pun konteks kemunculannya.

Pihak Roblox menanggapi hal tersebut sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap berbagai isu dan topik yang disuarakan pengguna Roblox. Dimana, pembatasan tetap diperlukan untuk menjaga lingkungan yang beradab.

“Kami menghargai perdebatan persahabatan tentang isu dan topik yang penting bagi Robloxians,” bunyi standar komunitas platform tersebut.