HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Diburu Pengunjung, Line Up Maxi Yamaha Mendominasi di Ajang IMOS+ 2023

Aris Kurniawan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:16 WIB
Diburu Pengunjung, Line Up Maxi Yamaha Mendominasi di Ajang IMOS+ 2023
foto: doc.Yamaha
A
A
A

TANGERANG – Yamaha menorehkan pencapaian yang membanggakan di ajang Indonesia International Motor Show Plus (IMOS+) 2023. Dalam gelaran yang berlangsung selama lima hari (25-29 Oktober) di ICE BSD tersebut, sebanyak lebih dari 15 ribu orang tercatat berkunjung ke booth Yamaha.

Para pengunjung antusias untuk melihat secara langsung berbagai produk unggulan Yamaha, seperti jajaran Maxi, Classy Yamaha, Generasi 125, Sport, Yard Built & Yamaha E-Mobility yang sukses menyita perhatian para pengunjung saat itu.

“Terima kasih kepada konsumen dan pengunjung atas antusiasme terhadap produk Yamaha di ajang IMOS+ 2023. Hal ini menjadi tantangan yang semakin memacu kami untuk terus berinovasi menyediakan produk-produk terbaik bagi konsumen Indonesia. Apresiasi juga kami berikan kepada pihak penyelenggara atas dua penghargaan yang kami terima,” tutur Antonius Widiantoro Asst. General Manager Marketing - Public Relation PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Menurutnya, penghargaan ini merupakan prestasi yang membanggakan, menjadi bukti keunggulan produk-produk Yamaha di semua kategori yang direspon positif oleh konsumen.

Dengan jumlah pengunjung yang mencapai hingga belasan ribu tersebut, tidak heran Yamaha mampu menorehkan angka penjualan yang fantastis mencapai ratusan unit. Pada IMOS+ kali ini, kategori MAXi kembali mendominasi minat dari para pengunjung.

Halaman:
1 2 3
      
