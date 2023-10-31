Apple Luncurkan MacBook Pro M3, Lebih Mahal Rp5 Jutaan dari Seri M2!

SAN FRANCISCO – Apple telah umumkan peluncuran seri terbaru MacBook Pro 14 inci. MacBook Keluaran terbaru ini akan menggantikan MacBook Pro 13 inci yang sebelumnya hanya tersedia dengan chip Pro atau Max yang lebih tinggi. Dengan peluncuran model baru ini Apple juga telah beralih dari penggunaan Touch Bar pada seri MacBook Pro yang dirilis.

Kabar yang menarik perhatian adalah MacBook Pro terbaru ini mengadopsi chip M3 standar sebagai prosesor mereka. Apple mengklaim M3 chip nm yang digunakan pada model terbaru ini memiliki peningkatan performa yang besar dari MacBook Pro M1 13 inci. Bahkan, MacBook ini mampu melakukan rendering hingga 60% lebih cepat di Final Cut Pro.

Seperti biasa, Apple hanya mengungkapkan sejumlah kecil pengukuran performa, sehingga sulit untuk mengatakan seberapa jauh lebih baik chip ini dibandingkan dengan model M1 dan M2.

MacBook Pro terbaru ini memiliki layar 14 inci dengan lekukan. Desain eksternal yang digunakan ini sama dengan MacBook Pro 14 inci keluaran sebelumnya.

Spesifikasi ini membuat harga jual MacBook Pro terbaru jauh lebih tinggi. MacBook Pro M3 akan dijual mulai dari yang termurah 1.599 dolar AS atau setara dengan Rp25,4 Jutaan.

Harga ini pun hanya mencakup 8GB RAM dalam konfigurasi dasarnya, yang termasuk rendah mengingat harga laptop yang premium. Berbeda dengan harga MacBook Pro M2 saat awal peluncuran adalah 1.299 dolar AS yang setara dengan Rp20,6 juta saja.

Sedangkan untuk warna andalan space black terbaru hanya tersedia untuk MacBook Pro 14 dan 16 inci yang lebih mahal dengan M3 Pro dan M3 Max. Harga jual untuk seri ini dibanderol dengan harga 1.999 dolar AS yang setara dengan Rp31,7 jutaan.